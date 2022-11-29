كأس العالم قطر 2022 المنتخبات المتأهلة لدور السادس عشر

انتهت الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم قطر 2022، لبعض المجموعات، وفي خلال الأيام المقبلة سوف تنتهي تلك الجولة والأخيرة من مباريات دور المجموعات، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 2 ديسمبر 2022، لتبدأ بعد ذلك المباريات الأكثر إثارة والتي تنتهي بخروج المغلوب من المونديال، ثم يتقابل الستة عشر منتخب بعد ذلك ليتم تصفيتهم إلى ثماني منتخبات ثم أربع منتخبات ثم الأول والثاني.

كأس العالم قطر 2022 المنتخبات المتأهلة لدور ال16:-

وفقاً لجدول مباريات كأس العالم قطر 2022، فإن الجولة الثالثة لكل المجموعات سوف تنتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 2 ديسمبر 2022، ليتم الإعلان بعدها عن كل المنتخبات المتأهلة لدور السادس عشر من البطولة،وسوف نتابع ذلك بشكل يومي.

المجموعة الأولي:-

انتهت بالفعل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي، حيث أسفرت عن صعود المنتخبات التالية عن المجموعة الأولى والتي تضم قطر والسنغال وهولندا والإكوادور لدور ال16 وهذه المنتخبات هي:-

منتخب هولندا في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بينما جاء منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالفوز على منتخب قطر في الجولة الأولي والتعادل مع هولندا في الجولة الثانية والخسارة من السنغال في الجولة الثالثة.

أما منتخب قطر فلم يحقق الفوز في أي مباراة، وقد خسر جميع مبارياته ولم يحصل على أي نقطة.

المجموعة الثانية:-

سوف تنتهي الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات إيران وويلز وانجلترا وأمريكا وهذه المجموعة أيضاً بعد قليل حيث يلتقي منتخب إيران منتخب أمريكا، ويلتقي منتخب إنجلترا منتخب وبلز وقد صعدت المنتخبات التالية لدور ال16 في مونديال قطر عن تلك المجموعة:-

منتخب انجلترا.

منتخب أمريكا .

المجموعة الثالثة :-

تضم المجموعة الثالثة منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا، وقد انتهت مباريات الجولة الثالثة وجولة الحسم في تلك المجموعة، حيث فازت المكسيك على السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على بولندا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وبهذه النتائج، غادر منتخب السعودية ومنتخب المكسيك مونديال قطر 2022، وقد تأهل عن تلك المجموعة الثالثة منتخبات:-

منتخب الأرجنتين.

منتخب بولندا.

المجموعة الرابعة:-

تضم منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك وتونس وقد حسم منتخبات فرنسا وأستراليا التأهل عن تلك المجموعة، حيث تأهل عن تلك المجموعة لدور السادس عشر المنتخبات التالية، وذلك على الرغم من فوز منتخب تونس على منتخب فرنسا بنتيجة هدف مقابل لاشيء، حيث تأهلت أستراليا بعد فوزها على الدنمارك:-

منتخب فرنسا في المركز الأول.

منتخب أستراليا في المركز الثاني.

المجموعة الخامسة:-

تضم منتخبات إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان

المجموعة السادسة:-

تضم منتخبات بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا

المجوعة السابعة:-

تضمن منتخبات البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون وقد ضمنت البرازيل حتي قبل الجولة الثالثة التأهل عن تلك المجموعة لدور السادس عشر.

المجموعة الثامنة:-

تضم منتخبات البرتغال وغانا و أوروجواي وكوريا الجنوبية وقد ضمنت البرتغال التأهل لدور السادس عشر حتى قبل الجولة الثالثة.