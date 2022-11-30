كأس العالم قطر 2022 …. النحس يطارد النجم البرازيلي نيمار “إصابة جديدة” 

يواجه نجم المنتخب البرازيلي ” نيمار ” سوء حظ كبير في منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث قد تعرض اللاعب إلى إصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب البرازيلي ضد المنتخب الصربي، والتي إنتهت بتفوق السامبا البرازيلية بهدفين، وهي ما أبعدته عن مواجهة البرازيل الماضية ضد المنتخب السويسري والتي إنتهت بفوز السامبا بهدف نظيف، وضمان التأهل للدور القادم من منافسات كأس العالم.

وخلال البرنامج التأهيلي للنجم نيمار من أجل العودة من جديد إلى صفوف منتخب بلاده، فإنه تعرض إلى نزلة برد شديدة، وهي ما أكدت على عدم قدرة اللاعب على التواجد في لقاء البرازيل القادم أمام المنتخب الكاميروني يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة بمونديال قطر 2022.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة والتي تضم ” صربيا – الكاميرون – سويسرا “، وقد ضمنت السامبا التأهل للدور 16، بعد أن تمكنت من تحقيق انتصارين على المنتخب الصربي والسويسري.