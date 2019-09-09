موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 2019

بعد تتويج نادي الزمالك بلقب كأس مصر مساء أمس الأحد، في المباراة النهائية التي جمعته مع نادي بيراميدز على ملعب برج العرب، حيث استطاع نادي الزمالك فتح أبوابه للحفاظ مجدداً على النسخة 27 من بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزة على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة(3/0).







أهداف الزمالك في مباراة كأس مصر 2019

سجل الهدفين اللاعب يوسف أوباما، وذلك بعد تمريره عالية الأداء من نجم الزمالك شيكابالا في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني، كما سجل اللاعب أشرف بنشرقي الهدفين الثاني والثالث، الأمر الذي جعل النادي والجمهور يثقون مجدداً في إدارة ناديهم وكذلك في المدرب الجديد الصيربي ميتشو.







وعقب انتهاء كأس مصر وفوز الزمالك، يأتي الترتيب لموعد كأس السوبر، حيث قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المتوج بكأس مصر بالأمس، وذلك قبل بدء الموسم الجديد لكرة القدم المصرية.

كأس السوبر المصري 2019







بطولة كأس السوبر المصري 2019 ، تضم الفريق المتوج بلقب الدوري الممتاز وهوالنادي الأهلي العظيم، والفريق المتوج ببطولة كأس مصر، وهو نادي الزمالك، حيث استمرت اللجنة في مداولة موعد إقامة المباراة بين الفريقين خلال شهر سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري في العشرين من سبتمبر الجاري، وذلك لإنشغال كلا الفريقين بالبطولة الأكبر في المنافسة، والتي يستعد لها كل من الفريقين وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.