كأس السوبر العُماني 2019.. موعد مباراة ظفار وصور والقنوات الناقلة

ننشر موعد كأس السوبر العماني 2019 وهو موعد مباراة ظفار وصور المرتقبة يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 وقمة منتظرة، هذا ويشارك نادي ظفار في السوبر العماني 2019 بوصفه بطل الدوري العماني عمانتل، بينما يشارك نادي صور في السوبر بوصفه بطل كأس جلالة السلطان قابوس، من الجدير بالذكر أن السوبر العماني العام الماضي فاز به نادي النصر بعد الفوز على السويق بركلات الترجيح 4-2، مباراة السوبر تلك ستكون هي بداية الموسم الكروي في سلطنة عمان 2019-2020.







تقام مباراة كأس السوبر العماني 2019 بين ظفار وصور على مجمع الرستاق الرياضي، والذي سيتم افتتاحه خلال تلك المباراة الهامة، هذا ومن الجدير بالذكر أن مباراة كأس السوبر العُماني قد إنطلقت لأول مرة عام 1999، ويعتبر أكثر الأندية فوزا بها نادي العروبة بعدد 4 ألقاب، بينما حققت خمسة أندية تلك الكأس مرتين وهي ظفار وفنجاء والنهضة وصحم ومسقط، وفاز بالسوبر العماني مرة واحدة كلا من السويق والنصر.

موعد مباراة ظفار وصور في كأس السوبر العماني 2019







القنوات الناقلة لمباراة ظفار وصور السوبر ستكون قناة عمان الرياضية والتي ستقدم تغطية شاملة للمباراة بالإضافة إلى الأستوديو التحليلي لها، ظفار اليوم يبحث عن السوبر الثالث له، بينما يبحث صور عن السوبر الأول، حكم المباراة يحيى البلوشي والمعلق أحمد الكعبي، موعد مباراة كأس السوبر العماني يوم الجمعة 13-9-2019 ستبدأ عند الساعة 6.45 مساء بتوقيت سلطنة عمان.