كأس السوبر الإماراتي 2019.. تحديد موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي القادمة وملعب اللقاء

متى موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي على كأس السوبر الإماراتي 2019 هو سؤال كل الجماهير المنتظرة لتلك القمة الإماراتية الكبيرة خلال الموسم الكروي الجديد، هذا وقد أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسميا عن موعد مباراة السوبر الإماراتي 2019، وسيقام هذا العام بالإمارات، بعد أن أقيم لمدة عامين في مصر، هذا وقد أعلنت الرابطة أنها تدرس إقامة النسخ القادمة من السوبر الإماراتي بأوروبا بعد تلقيها عروض كثيرة بخصوص هذا الشأن.

موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي القادمة “كأس السوبر الإماراتي 2019”

قررت رابطة المحترفين رسميا، إقامة السوبر الإماراتي “مباراة الشارقة وشباب الأهلي”، يوم 14 سبتمبر 2019، على أن تقام تلك المباراة المرتقبة على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في مدينة دبي، وستكون مباراة كأس السوبر الإماراتي 2019 هي بداية النشاط الكروي والموسم الرياضي بالإمارات وكرة القدم لموسم 2019-2020، حيث تبدأ بعد ذلك مباريات دوري الخليج العربي.

ويشارك فريق الشارقة في مباراة السوبر الإماراتي بوصفه بطل دوري الخليج العربي 2019، كما يشارك شباب الأهلي دبي في السوبر بوصفه بطل كأس رئيس دولة الإمارات 2019، هذا ومن المرتقب أن تشهد مباراة السوبر حضور جماهير كبير بملعب نادي النصر بدبي.