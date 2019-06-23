كأس الأمم الإفريقية 2019: موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة للمباراة

يستعد الجهاز الفني للمنتحب الوطني المصري، تحت قيادة المكسيكي خافير أجيري، لثاني لقاءات المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تقوم باستضافتها مصر ، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 19 يوليو القادم، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بعرض موعد مباراة مصر القادمة، مباراة مصر مع الكونغو.

مباراة مصر وزيمبابوي

تغلب المنتخب المصري على منتخب زيمبابوي، في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، بهدف واحد قام اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه بإحرازه في الدقيقة الواحدة والأربعين من أحداث الشوط الأول من المباراة.

يذكر أن اللاعب أحمد حجازي قد تعرض خلال المباراة إلى كسر في الأنف، ولكنه رفض التغيير أثناء المباراة، وقد صرح الجهاز الفني أن إصابة حجازي لن تعوقه عن المشاركة في المباريات القادمة.

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موعد مباراة مصر والكونغو

من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأربعاء القادم الموافق 26 يونيو الجاري، على أن تبدأ أحداث المباراة الساعة العاشرة مساءا، ومن المقرر أن يتم إذاعة أحداث المباراة على قناة time sport الأرضية وكذلك قنوات بين سبورت.

يذكر أن المنتخب المصري يقع ضمن المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019، وتضم المجموعة كلا من الكونغو وأوغندا بالإضافة إلى زيمبابوي، وتستضيف مصر 24 منتخبا إفريقيا على أرضها للمشاركة في هذه البطولة.

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