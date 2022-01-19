كأس الأمم الإفريقية.. صراع البقاء بين مصر والسودان، و”غينيا بيساو” تتوعّد

يتضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء مجموعة من اللقاءات الحساسة والمهمة التي ينتظرها عشاق الساحرة المُستديرة بترقب، وينتظر جميع المتابعين في الوطن العربي لقاءات المجموعة الرابعة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية حيث المواجهة الكبيرة بين طرفي وادي النيل مصر والسودان، فماذا عن احتمالات الربح والخسارة والتأهل.

مواجهة حاسمة بين مصر والسودان

ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يلتقي مساء اليوم الأربعاء، منتخب مصر مع نظيره السوداني في محاولة لاحتلال المركز الثاني وحسم بطاقة التأهل برفقة “نيجيريا” إلى الدور ثُمن النهائي من المسابقة.

وينطلق لقاء الفراعنة و”صقور الجديان” عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث كان منتخب مصر قد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نيجيريا (0 -1) قبل أن يتمكن من الفوز على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها.

بينما تعادل منتخب السودان سلباً مع غينيا بيساو قبل أن يخسر أمام نيجيريا (1-3)، ليتصدر المنتخب النيجيري ترتيب المجموعة برصيد 6 نِقَاط ويليه مصر برصيد3 نِقَاط ثم كُلاً من غينيا بيساو والسودان في المركزين الثالث والرابع على التوالي ولكل منهما نقطة واحدة.

غينيا بيساو ومجهود مُضاعف من أجل التأهل

ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضاً وفي التوقيت نفسه عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره غينيا بيساو

ويلعب منتخب نسور نيجيريا بأريحية كبيرة بعد تأكيد التأهل وصدارة المجموعة إثر فوزه على الفراعنة في الجولة الأولى من المسابقة، لذلك فمن المتوقع عدم اشتراك مجموعة من اللاعبين الأساسيين خوفاً من الإجهاد والإصابة.

فيما سيبذل منتخب غينيا بيساو جهداً مُضاعفاً للفوز على النسور الخضراء وخطف بطاقة التأهل الثانية حال تعثُّر الفراعنة أمام السودان، أو التأهل كأفضل ثالث عن المجموعة حال فوز الفراعنة أو تعادلهم.

حسابات التأهل بين المركز الثاني وأفضل ثالث

تختلط أوراق المجموعة الرابعة بشكل كبير وتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل بالمركز الثاني وأفضل ثالث بعد أن حسم المنتخب النيجيري البطاقة الأولى في صدارة المجموعة.

وفي حساب الاحتمالات يحتاج منتخب مصر للفوز على السودان ليضمن تأهله مباشرة إلى دور الـ 16من بطولة كأس الأمم الإفريقية، أو التعادل بنتيجة أفضل في حال فوز غينيا بيساو على نيجيريا.

بينما يحتاج منتخب السودان للفوز فقط، وبنتيجة أفضل من غينيا بيساو، لكي يتأهل عنها بفارق الأهداف إلى الدور التالي للبطولة.

وفي حال خسارة منتخب مصر أمام السودان فإنه سيكون مُضطراً لانتظار خبر خسارة غينيا بيساو أو تعادلها مع نيجيريا، ليتأهل كأفضل ثالث من بين 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الست.