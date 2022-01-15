كأس أمم افريقيا.. مُنتخب المغرب يفوز على مُنتخب جزر القمر ويتأهل إلى الدور الـ 16

نجح مُنتخب المغرب في التأهل إلى الدور الـ 16 إثر تجاوزه مُنتخب جزر القمر ضمن مُنافسات المرحلة الثانية وبهذا الفوز يتصدر المغرب مجموعته الثالة في كأس أمم افريقيا برصيد 6 نقاط فيما ظل رصيد منتخب جزر القمر 0 نقطة وشهدت البطولة تأهل مُنتخب الكاميرون ولحق به المغرب.

تفاصيل أخرى عن المباراة

خلال الشوط الأول سنحت عدة فرص للمنتخب المغربي الذي تمكن في الدقيقة الـ 16 وعبر لاعبه سليم أملاح من إحراز الهدف الأول بعد قيام اللاعب بتوجيه ركلة قوية لم يتمكن حارس منتخب جزر القمر من التصدي لها حيث استقرت في شباكه من الجهة اليسرى.

وفي أخطر فُرص المنتخب المغربي والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون الهدف الثاني للمغرب حيث تم تسديد رأسية للاعب نايف اكرد من توجيه ضربة رأسية ولكن اصطدمت بالعارضة لتحرم المغرب من إحراز الهدف الثاني.

وكانت أبرز فُرص الشوط الثاني والتي ضيعها لاعب المغرب يوسف النصيري أغلى فرص اللقاء إثر احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب ولكن حارس جزر القمر تمكن من ردها لتضيع فرصة الهدف الثالث.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء استطاع اللاعب زكريا أبو خلال من تعزيز تقدم منتخب المغرب بهدف ثان في الدقيقة 89.