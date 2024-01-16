“كأس آسيا 2023” السعودية وسلطنة عمان في مواجهة نارية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

بدأت منافسات بطولة كأس أسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر، بداية من يوم الجمعة الماضي الموافق 12-1-2024، والتي من المتوقع أن تكون بطولة في منتهى القوة والإثارة، وتفتتح اليوم المجموعة السادسة مبارياتها بلقاء المنتخب السعودي ونظيرة منتخب سلطنة عُمان، في أولى مباريات المجموعة، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة باللقاء.

السعودية ضد عمان

يستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب سلطنة عمان في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة، التي تضم السعودية، وعمان، وقيرغيزستان، وتايلاند، والتي من المتوقع أن تكون مواجهة نارية بين الفريقين.

ويعد المنتخب السعودي وسلطنة عمان من أقوى المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، ويمتلكان تاريخاً حافلاً بالإنجازات، فالسعودية هي الأكثر تتويجاً بين العرب بلقب كأس آسيا، حيث أحرزت اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و2007، وتسعى لإضافة لقب جديد إلى سجلها من خلال هذه البطولة.

— لاعبو الأخضر في جولة لاستاد خليفة الدولي 🏟🤩 pic.twitter.com/kyGlF1PNU2 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 15, 2024

أما سلطنة عمان، فتعد واحدة من المنتخبات الصاعدة في القارة الآسيوية، ورغم أنها لم تحقق أي إنجاز كبير على المستوى القاري، إلا أنها قدمت أداءً مميزاً في السنوات الأخيرة، وتسعى لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

تقام المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة بين السعودية وعمان على ملعب خليفة الدولي في قطر، اليوم الثلاثاء الموافق 16-1-2024، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويتوقع أن يحضرها عدد كبير من الجماهير الخليجية والعربية.

وتُنقل أحداث مباراة السعودية وعمان في الجولة الأولى من دور المجموعات، على قناة beIN ASIAN Cup 1.