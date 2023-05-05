قوات أمنية حول منزل ميسي ونيمار

اتخذت إدارة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، عدة إجراءات تحرزية لاحتواء غضب جماهير الفريق، حيث أكدت وكالة الأنباء الفرنسية AFP، أن إدارة الفريق قرتت تشديد الإجراءات الأمنية حول مقر النادي ومقر التدريبات، وكذلك حول منازل عدد من نجوم الفريق.

وأضافت الوكالة أنه تم نشر عدد من أفراد الحراسات الخاصة حول منازل الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وماركو فيراتي.

ويشار إلى تجمع عدد كبير من جماهير النادي، يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر الرئيسي للنادي، وقاموا بالهتاف العدائي والسباب وإلقاء الشتائم على مسؤولي النادي، واللاعبين ومدرب الفريق.

واتجه عدد آخر من الجمهور الغاضب إلى منزل البرازيلي نجم الفريق، نيمار جونيور، وهتفت ضده بشدة.

وبدوره نشر نادي باريس سان جيرمان بياناً، استنكر فيه ما جرى من جماهير النادي وأدان فيه التصرفات الجماهيرية الغاضبة.

وعبرت جماهير النادي عن غضبها الكبير بعد أيام قليلة من خسارة بي إس جي من قبل نادي لوريان بنتيجة 3 – 1 في الدوري الفرنسي، مساء يوم الأحد الماضي في المباراة التي جمعتهما فوق أرضية ملعب حديقة الأمراء.