قنوات مباراة الجزائر والسنغال المجانية نهائي كان 2019 وموعد المقابلة

مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 تقام اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 على ستاد القاهرة الدولي في مصر مستضيفة البطولة بين منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال، حيث يسعى محاربي الصحراء لتحقيق اللقب الثاني للبطولة في تاريخهم بعد اللقب الوحيد الذي حققه المنتخب الجزائري عام 1990 على حساب نيجيريا، قبل أن يفشل في بلوغ المباراة النهائية منذ ذلك الحين، قبل أن ينجح رياض محرز في قيادته في البطولة الحالية للمباراة النهائية بجدارة بتسجيله هدف الصعود أمام نيجيريا في نصف النهائي، بينما المنتخب السنغالي يسعى لتحقيق أولى ألقابه تاريخيا في البطولة أمام الجزائر التي التقت مع السنغال في البطولة الحالية في دور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي، وننشر قنوات مباراة الجزائر والسنغال المجانية على جميع الأقمار الصناعية.

يلتقي المنتخب الجزائري مع المنتخب السنغالي في قمة كروية في ختام فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي شهدت العديد من المباريات القوية والمفاجأت الكبيرة بخروج حامل اللقب المنتخب الكاميروني من البطولة على يد المنتخب النيجيري في دور الستة عشر، وخروج وصيف البطولة وصاحب الأرض المنتخب المصري من نفس الدور أمام جنوب إفريقيا، بينما تمكنت الجزائر من بلوغ النهائي بتفوقها في الدور نصف النهائي على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد بعد مباراة صعبة على الطرفين افتتح فيها محاربي الصحراء التسجيل بهدف تكفل به لاعب نيجيريا في مرماه، قبل أن يعادل إيغالو النتيجة للنسور من ركلة جزاء، ولكن محرز تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل من ركلة حرة قاد به منتخب بلاده للنهائي بعد غياب دام 29 عام.

المنتخب السنغالي التقى في الدور نصف النهائي مع المنتخب التونسي، وتمكن من تخطيه بعد مباراة صعبة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن أضاع كلا المنتخبين ركلة جزاء في الوقت الأصلي، بينما في الأشواط الإضافية تمكنت السنغال من تسجيل هدف الفوز والصعود عن طريق مدافع تونس برون لتتأهل السنغال للمباراة النهائية، وينتهي مشوار تونس في البطولة لاحقا بملاقتها منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد سجله إيغالو ليتربع على عرش هدافي البطولة برصيد خمس أهداف.

توقيت مقابلة الجزائر والسنغال نهائي كان 2019

ينطلق موعد مباراة السنغال ضد الجزائر في تمام الساعة 19:00 توقيت السنغال وغرينتش وموريتانيا، 20:00 توقيت الجزائر وتونس والمغرب، 21:00 توقيت مصر وليبيا والسودان، 22:00 توقيت فسطين ومكة المكرمة والكويت، 23:00 توقيت الإمارات.

قنوات مباراة الجزائر والسنغال المجانية

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 ماتش الجزائر وتونس ستكون على العديد من الأقمار الصناعية منها تايم سبورت الأرضي، وإيرب فارزيش الإيرانية والعديد من القنوات في الجدول التالي.