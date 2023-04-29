قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيشهد هذا المساء، السبت الموافق 29 أبريل الحالي، مواجهة قوية بين فريقي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، ضمن إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2022/2023.

موعد مباراة الأهلي و الرجاء المغربي

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي والرجاء المغربي مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية هي المصدر الوحيد الحاصل على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، ومن المقرر بث مباراة الأهلي والرجاء المغربي على قناة beIN SPORTS 4.

أعلنت قناة TNT الرياضية المغربية اليوم السبت عن حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في المساء، وستتم إذاعة المباراة على التردد التالي:

تردد القناة على النايل سات

11513.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

تردد القناة على عرب سات