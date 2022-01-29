قناة مجانية عبر النايل سات تنقل مباراة مصر والمغرب

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المذاعة على قمر (النايل سات) والمفتوحة مجاناً عن نقل المباراة بشكل مفتوح، وتمتلك القناة الجزائرية الأرضية حقوق بث 10 مباريات من بطولة الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون من بينهم مباريات الدور النهائي والدور ما قبل النهائي للبطولة القارية.

واتجهت القناة الجزائرية الأرضية التابعة للتليفزيون الوطني الجزائري لبث مباريات المنتخبات العربية بعدما ودع المنتخب الجزائري البطولة الأفريقية من الدور الأول بعدما أخفق في الحصول على سوى نقطة وحيدة لتذيل المجموعة الخامسة دون حتى اللحاق بأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث الذي يصعد من بينهما على اربع فرق من الست مجموعات.

وتستعد منتخب الفراعنة (مصر) لملاقاة الأشقاء منتخب اسود الأطلسي (المغرب) يوم الأحد 30/1/2022 في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

أما عن بيانات القناة الناقلة للمباراة بشكل مجاني عبر مدار القمر الصناعي (نايل سات) الذي يستقبل بشكل سهل وقوي في إطار المنطقة العربية، ويأتي تردد قناة “الجزائرية الأرضية” عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”، وتحمل القناة اسم “Programme National” على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.