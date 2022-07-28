بعد بيان المتحدة.. الأهلي يرد على إعادة القناة لإدارة النادي

علق المدير التنفيذي للنادي الأهلي “سعد شلبي” على بيان أصدرته الشركة المالكة لقناة الأهلي الفضائية.. إثر صدام حدث بين الطرفين بسبب حذف تصريحات “سيد عبد الحفيظ” مدير الكرة بالنادي.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أصدرت عصر اليوم بيان، أعلنت فيه عن إعادة إدارة قناة الأهلي للنادي أو من يمثله.

المدير التنفيذي للنادي الأهلي

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأهلي أكد سيد شلبي، تقديره واعتزازه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك بعدما طالع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي البيان الذي أصدرته شركة المتحدة قبل قليل.. والتي أعلنت فيه إعادة مسئولية إدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله.

واختتم شلبي مُشيدًا بدور الشركة الوطنية في دعم الأندية المصرية ومساندتها، والجهود المبذولة في تطوير صناعة الرياضة المصرية.

النادي الاهلي اليوم

وكان النادي الأهلي قد دخل في صدام في الساعات القليلة الماضية، مع الشركة المالكة لقناة الأهلي الفضائية.

وذلك بسبب حذف مقطع فيديو لمدير الكرة بالنادي “سيد عبد الحفيظ” تحدث فيه عبر القناة عن تجاهله الممر الشرفي في نهائي كأس مصر، مصافحة مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك.

مجلس إدارة الأهلي يعلن مقاطعة قناة النادي

وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، مقاطعة قناة النادي، بسبب عدم التزام شركة “استادات” صاحبة حقوق إدارة القناة، بسياسة القلعة الحمراء.

كما أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد اجتماع عاجل دعا إليه مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بشأن قناة الأهلي؛ بيان ينص على مقاطعة اللاعبين والمسؤولين والأجهزة الفنية للقناة، وعدم الظهور في برامجها، لحين التزام الشركة المسؤولة لبنود التعاقد.