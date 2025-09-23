قناة الأهلى توضح حقيقة التفاوض مع هذه الأسماء لتدريب الفريق

كدت إدارة النادي الأهلي عبر قناة النادي أنه لا صحة مطلقاً للتقارير الإعلامية وما تم تداوله بشأن الدخول في مفاوضات مع المدرب التركي عبد الله أفجي أو البرتغالي برونو لاج.

الاعلامى أحمد شوبير وعبر قناة النادي الأهلي أكد أن هذه الأنباء لا تتعدى كونها اجتهادات إعلامية.

ونفى شوبير ما تردد عن قيام محمد يوسف بالتواصل مع أي طرف في هذا السياق، موضحاً أن خيار التعاقد مع مدربين من تركيا لم يُطرح داخل أروقة النادي حتى الآن.

وشددت قناة الأهلى على أن جماهير الأهلي لن تسمع عن أي خطوة رسمية إلا عبر القنوات الشرعية للنادي.

وطلب شوبير الجميع إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة بخصوص المدير الفني الجديد للاهلى.