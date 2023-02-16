قناة أبو ظبي الرياضية تعلن عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية منذ قليل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية والاتحاد الاماراتي لكرة القدم، عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري، والتي تجمع بين بكل بطولة الدوري المصري الممتاز، مع بطل كاس مصر في نفس الموسم، يوم ٥ مايو القادم بمدينة أبو ظبي بالأمارات العربية المتحدة.

ما هو موعد السوبر المصري ؟

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة الإماراتية “أبو ظبي” بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “يجمع الزمالك بطل الدوري مع الفائز من كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز السوبر المصري في أبو ظبي 5 مايو 2023، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية”.

وبكل تأكيد سيكون طرفا مباراة كأس السوبر المصري، هو الزمالك بصفته بطل الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، مع بطل كاس مصر، والذي من المتوقع أن يكون انا النادي الاهلي أو بيراميدز، في مباراة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.