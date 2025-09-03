قمصان ليفربول الأعلى مبيعًا هذا الصيف: ترتيب صلاح لن يُصدق!

هل يمكن لصيف واحد أن يغير شكل نادٍ بأكمله؟

هذا ما يبدو أنه يحدث في آنفيلد؛ حيث قلب ليفربول سوق الانتقالات رأسًا على عقب بصيفٍ تاريخي، مليء بالأسماء الثقيلة، الصفقات المفاجئة، والقرارات العاطفية التي جعلت الجماهير أكثر حماسًا وترقّبًا للموسم الجديد.

صفقة إيزاك: ضربة مدوية تهز البريميرليج

حين أعلن ليفربول رسميًا تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني، كان واضحًا أن النادي يرسل رسالة قوية: “الريدز عائدون للمنافسة على القمة”.

إيزاك ليس مجرد مهاجم؛ بل ماكينة أهداف، سريع، قوي بدنيًا، ويملك لمسة نهائية قاتلة. صفقةٌ اعتبرتها الصحافة الإنجليزية الأجرأ منذ سنوات، لأنها كسرت السقف التقليدي لليفربول في قيمة الانتقالات.

دعم شامل لكل الخطوط: مشروع يعيد الهيبة

لم يكتفِ ليفربول بصفقة واحدة، بل تحرك بهدوء وذكاء، داعمًا مختلف المراكز بأسماء وازنة:

فلوريان فيرتز – موهبة ألمانيا القادمة من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني .

– موهبة ألمانيا القادمة من باير ليفركوزن مقابل . فيرمي فيرمبونج – ظهير عصري، قادم من ليفركوزن بـ 29.5 مليون جنيه إسترليني .

– ظهير عصري، قادم من ليفركوزن بـ . ميلوس كيركيز – لتعزيز الجانب الدفاعي، من بورنموث بـ 40 مليون جنيه إسترليني .

– لتعزيز الجانب الدفاعي، من بورنموث بـ . هوغو إيكيتيكي – موهبة هجومية، من فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني .

– موهبة هجومية، من فرانكفورت مقابل . صفقات تكتيكية أخرى مثل جيوفاني ليوني، آرمين بيتشي، ويل رايت، وحارس المرمى فريدي وودمان.

أما الصفقة التي لم تتم فكانت التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، هدف اللحظات الأخيرة في السوق، لكنها توقفت في اللحظات الحاسمة، تاركة الباب مفتوحًا أمام احتمال العودة إليها مستقبلًا.

قمصان تنفد بسرعة قياسية: كرة القدم خارج الملعب

من الملعب إلى المتاجر، خطف اللاعبون الجدد الأضواء أيضًا:

إيزاك تصدّر المبيعات فور الإعلان عن انضمامه، حتى أن جميع قمصانه نُفدت من المتجر الرسمي خلال ساعات.

تصدّر المبيعات فور الإعلان عن انضمامه، حتى أن جميع قمصانه خلال ساعات. فيرتز سبق الجميع بأسابيع، مع القميص رقم 7 الذي أصبح الأكثر طلبًا منذ وصوله.

سبق الجميع بأسابيع، مع القميص رقم 7 الذي أصبح الأكثر طلبًا منذ وصوله. المشهد العاطفي كان مع ديوجو جوتا؛ فبعد رحيله، قررت الإدارة تخليد الرقم 20، وتحويل عائدات مبيعات قميصه إلى أسرته، في لفتة وفاء مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير.

لماذا هذا الصيف مختلف؟

بعيدًا عن الأرقام، ما ميّز صيف ليفربول 2025 هو الرسالة: النادي لا يبني فريقًا فقط، بل يعيد رسم ملامح الحقبة القادمة، يجدد دماءه، يعيد هيبته، ويعيد إشعال الحلم الكبير لجماهيره بالمنافسة على جميع البطولات.

موسم على صفيح ساخن

بين صفقات قياسية، قمصان تنفد، ومحاولات جريئة حتى اللحظات الأخيرة، يبدو أن ليفربول رسم خريطة طريق تعيد النادي إلى واجهة كرة القدم العالمية. الآن، الأنظار كلها تتجه إلى المستطيل الأخضر، حيث سيتحوّل كل هذا العمل خلف الكواليس إلى اختبارات حقيقية أمام كبار البريميرليج وأوروبا.

هل ينجح المشروع الأحمر في العودة إلى القمة؟ الأمر متروك للأيام المقبلة… شاركنا رأيك في التعليقات، وأخبرنا: أي صفقة تراها الأكثر تأثيرًا على مستقبل الريدز هذا الموسم؟