قمة نارية في كأس آسيا.. العراق يواجه اليابان في مباراة نارية لحسم الصدارة

سيقام اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في ملعب المدينة التعليمية بمدينة الدوحة في قطر مباراة كروية هامة بين منتخب العراق ومنتخب اليابان ضمن بطولة كأس الأمم الأسيوية الثامنة عشرة، ويطمح منتخب العراق “أسود الرافدين” في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة وضمان التأهل المبكر إلى مرحلة الإقصائيات في البطولة، وتعد هذه المباراة بين اليابان والعراق من أبرز مباريات المجموعة التي تجرى في الوقت الحالي، وسنتابع معًا في هذا التقرير موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة للفريقين في هذه المواجهة.

تاريخ مواجهات العراق واليابان

قبل المباراة اليوم سبق للمنتخب العراقي أن واجه منتخب اليابان في 12 مباراة سابقة في مختلف البطولات، وتفوق المنتخب الياباني في أغلب هذه المباريات، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، بينما فاز المنتخب العراقي في مبارتين فقط، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بين المنتخبين، فيما سجل المنتخب الياباني 18 هدفًا في مرمى المنتخب العراقي، بينما سجل المنتخب العراقي ثمانية أهداف فقط في مرمى المنتخب الياباني، والجدير بالذكر أن المنتخبين تواجها في بطولة الأمم الأسيوية مرتين فقط وفاز منتخب اليابان في كلتي المباراتين.

مشوار العراق واليابان في البطولة

يلتقي منتخبا العراق واليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2023، والتي تضم أيضًا منتخبي فيتنام وإندونيسيا، وقد حقق المنتخب العراقي الفوز في مباراته الأولى على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-0، بينما فاز المنتخب الياباني على منتخب فيتنام بنتيجة 4-2، وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بنفس الرصيد، وتتأهل الفرق صاحبة المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16 من البطولة.

موعد مباراة العراق واليابان اليوم

ستقام مباراة العراق واليابان اليوم، وقد قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم إقامتها على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان اليوم

هناك عدة قنوات ستقوم بنقل المباراة مباشرة، بما في ذلك:

قناة SSC Sport 1 HD، وسيتولى المعلق سعيد الكعبي التعليق على المباراة.

قناة SSC Sport 5 HD، وسيتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة.

قناة beIN ASIAN CUp1، وسيتولى المعلق حفيظ دراجي التعليق على المباراة.

بالإضافة إلى ذلك ستبث القناة العراقية إتش دي المباراة بشكل مجاني وبدون الحاجة للاشتراك فيها.

تشكيل منتخب العراق اليوم

تشير تصريحات بعض المسئولين في الإدارة الفنية لمنتخب العراق إلى أن تشكيلة أسود الرافدين المتوقعة في مباراة اليابان هي كالتالي:

المركز اللاعب حراسة المرمى جلال حسن خط الدفاع ضرغام إسماعيل، علي فائز، أحمد إبراهيم، مناف يونس، شيركو كريم خط الوسط أمجد عطوان، سعد عبدالأمير، إبراهيم بايش، حسين علي خط الهجوم أيمن حسن

تشكيل منتخب اليابان اليوم

المركز اللاعب حارس المرمى سوزوكي خط الدفاع سوجاوارا، تانيجوتشي، إيتاكورا، هيروكي إيتو خط الوسط موريتا، واتارو إندو، إيتو، مينامينو، ناكامورا خط الهجوم ماساهيرو هوسيا

طاقم تحكيم مباراة العراق واليابان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمًا سعوديًا لإدارة مباراة العراق واليابان، التي ستقام يوم الجمعة 18 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

وقرر الاتحاد الآسيوي إسناد مهمة قيادة المباراة إلى حكم الساحة السعودي محمد الهويش بينما سيساعده المساعد الأول خلف زيد والمساعد الثاني ياسر السلطان فيما سيكون حكم تقنية الفيديو المساعد خالد الطريس.