قمة نارية بين ليفربول ونيوكاسل.. أزمة إيزاك تشعل الأجواء قبل صافرة البداية!

يستضيف ملعب سانت جيمس بارك قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فريق ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس 2025، في مباراة مرتقبة تنطلق صافرتها عند الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

إلا أن المواجهة لا تقتصر على صراع النقاط فقط، بل تحيط بها أجواء مشحونة داخل وخارج الملعب، كما وصفها أسطورة مانشستر يونايتد السابق واين روني الذي قال:

“نحن أمام مواجهة كبيرة لطالما شهد البريميرليغ مباريات مثيرة بين ليفربول ونيوكاسل، ومع قضية إيزاك والأجواء العدائية المتوقعة، ستكون الجماهير جزءًا أساسيًا من اشتعال اللقاء.”

Wayne Rooney Sebut Tidak Ada Jalan Pulang untuk Alexander Isak ke Newcastle Unitedhttps://t.co/GDTXTWtWTB — Jawa Pos (@jawapos) August 23, 2025

أزمة إيزاك تلقي بظلالها على القمة

وباتت أزمة مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك العنوان الأبرز قبل القمة، بعدما رفض اللاعب السويدي الانخراط في استعدادات فريقه للموسم، احتجاجًا على رفض ناديه عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه هذا الصيف، كما أشارت تقارير صحفية إلى أن إيزاك تدرب منفردًا وهاجم الإدارة ببيان رسمي، قبل أن يرد النادي بصرامة وهو ما جعل مستقبله على المحك.

وأكد مدرب نيوكاسل إيدي هاو في مؤتمر صحفي أن إيزاك لن يشارك أمام ليفربول، مشيرًا إلى أن الأزمة ستحسم قريبًا جدًا، فيما ذكرت تقارير إنجليزية أن مواجهة الإثنين قد تكون حاسمة في مستقبل اللاعب.

تصريحات سلوت وغيابات ليفربول المؤثرة

وقد شدد مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت على صعوبة المواجهة أمام نيوكاسل، خاصة في ظل الأجواء القوية على ملعب سانت جيمس بارك، قائلاً:

“نيوكاسل يمتلك خط وسط قوي وثلاثة مهاجمين خطرين حتى في غياب إيزاك، لديهم جوردون، إيلانجا، بارنز ومورفي، هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع الفرق تمتلك خيارات عديدة.”

كما أعلن سلوت عن غياب جيريمي فريمبونج الوافد الجديد من باير ليفركوزن بسبب الإصابة، مؤكدًا أن فترة ابتعاده قد تطول، بالإضافة إلى احتمالية غياب جو جوميز الذي لم يتدرب لثلاثة أيام متتالية.

ولذلك تعد المواجهة المرتقبة بين ليفربول ونيوكاسل من أبرز مباريات الجولة الثانية، حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة المنافسة على الصدارة، فيما يطمح نيوكاسل لتأكيد قوته بعد التعادل السلبي أمام أستون فيلا في الجولة الافتتاحية.