قمة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب أنفيلد الذي يحتضن القمة التقليدية بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

يدخل ليفربول المواجهة وهو في وضع لا يحسد عليه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، كان آخرها السقوط أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمتين، فيما سجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف، ولذلك يسعى الفريق بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى استعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة القمة والحفاظ على آمال المنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بمعنويات متذبذبة أيضًا، بعد بداية موسم غير مستقرة وضعته في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ويأمل المدرب البرتغالي روبن أموريم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الغريم التقليدي تعيد الثقة للاعبين ولجماهير “الشياطين الحمر” وتكون نقطة تحول تدفع بالفريق نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، معتمدًا على إبداع القائد برونو فيرنانديز وسرعة مبيومو في الخط الأمامي.

Ruben is asked whether Senne will start at Liverpool 🧤 — Manchester United (@ManUtd) October 18, 2025

موعد المباراة

ومن المقرر أن تبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1، التابعة لشبكة بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يتولى عامر الخوذيري مهمة التعليق على القمة المرتقبة.

المباراة: ليفربول 🆚 مانشستر يونايتد البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة الثامنة (موسم 2025-2026) الموعد: الأحد 19 أكتوبر 2025 – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية الملعب: أنفيلد – مدينة ليفربول القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD المعلق: عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لـ ليفربول:

حراسة المرمى : جيورجي مامارداشفيلي.

: جيورجي مامارداشفيلي. الدفاع : كيركيز – كوناتي – فيرجيل فان دايك – فريمبونج.

: كيركيز – كوناتي – فيرجيل فان دايك – فريمبونج. الوسط : ماك أليستر – جرافنبرخ – سوبوسلاي.

: ماك أليستر – جرافنبرخ – سوبوسلاي. الهجوم: محمد صلاح – فيرتس – ألكساندر إيزاك.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى : لامنس.

: لامنس. الدفاع : يورو – دي ليخت – شاو.

: يورو – دي ليخت – شاو. الوسط : ديالو – أوجارتي – برونو فيرنانديز – دالوت.

: ديالو – أوجارتي – برونو فيرنانديز – دالوت. الهجوم: مبيومو – سيسكو – ماونت.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

ويعد هذا اللقاء هو المواجهة رقم 217 بين الفريقين في جميع المسابقات، وتميل الكفة تاريخيًا لصالح مانشستر يونايتد الذي حقق 83 انتصارًا، مقابل 72 فوزًا لليفربول، فيما انتهت 61 مباراة بالتعادل، أما من حيث الأهداف فقد شهدت قمم الفريقين تسجيل 291 هدفًا، ما يعكس حجم الإثارة الدائمة بين الناديين الأكثر تتويجًا وشعبية في إنجلترا.