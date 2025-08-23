قمة مرتقبة.. موعد مباراة الأهلي ضد النصر والقنوات الناقلة في نهائي السوبر السعودي 2025
جماهير كرة القدم السعودية في كل مكان ينتظروا مواجهة القمة في نهائي كأس السوبر السعودي الموسم الحالي التي تجميع الأهلي ضد النصر على ملعب هونغ كونغ اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، والتي ستنطلق في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 4:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة مباراة الأهلي والنصر
تنطلق المواجهة المرتقبة للنصر ضد الأهلي اليوم السبت للتنافس على لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026 على ملعب هونغ كونغ، وسوف يتم إذاعتها عبر قناة ثمانية 1.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر
من المرتقب أن يدخل الأهلي السعودي اللقاء الليلة بالتشكيل التالي:
- حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
- خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ماتيو دامس، ميريح ديميرال.
- خط الوسط: إنزو ميلوت، رياض محرز، فرانك كيسيه.
- خط الهجوم: إيفان توني، جالينو، فراس البريكان.
تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي
- حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.
- خط الدفاع: محمد سيماكان، نواف بوشل، أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز.
- خط الوسط: عبد الله الخيبري، ويسلي تيسكيرا، مارسيليو بروزوفيتش.
- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينغيسلي كزمان، جواو فليكس.