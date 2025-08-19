أخبار الرياضة

قمة السوبر السعودي 2025.. التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد وموعد المباراة

تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي واحدة من أبرز مواجهات الموسم، عندما يلتقي النصر مع الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والتي تُقام هذا العام خارج المملكة، في مدينة هونغ كونغ، ضمن خطة الاتحاد السعودي لتوسيع قاعدة جماهيرية الدوري السعودي عالميًا.

يقود المدرب البرتغالي جورجي جيسوس فريق النصر بتشكيلة هجومية مميزة تضم مزيجًا من النجوم العالميين والمحليين، ومن المتوقع أن تكون التشكيلة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

  • خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري – إينيغو مارتينيز – نواف بوشل

  • خط الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – جواو فيليكس

  • خط الهجوم: كينغسلي كومان – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

تشكيلة هجومية خالصة تسعى لتحقيق التفوق مبكرًا أمام خصم عنيد كالاتحاد.

💥 أهمية المباراة لفريق النصر

 

يدخل العالمي المواجهة بهدف حجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب الغالي، مدعومًا بعدة صفقات نارية أبرزها: جواو فيليكس، كينغسلي كومان، والحارس بينتو ماثيوس.

المباراة تُعد اختبارًا مهمًا لمدى الانسجام بين الصفقات الجديدة، خاصة إلى جانب المخضرمين كريستيانو رونالدو وساديو ماني، كما تمثل فرصة حقيقية لإرسال رسالة قوية لباقي الأندية قبل انطلاق دوري روشن.

🕒 موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي 2025

 

  • التاريخ: الثلاثاء 19 أغسطس 2025

  • الوقت:

    • 3:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

    • 8:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ

  • الملعب: هونغ كونغ ستاديوم

📺 القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

 

تنقل مباراة القمة حصريًا عبر:

  • شبكة SSC الرياضية السعودية

  • تطبيق شاهد VIP بجودة HD

ما يُتيح لعشاق الكرة السعودية متابعة اللقاء من أي مكان في العالم بأفضل صورة وصوت.

💳️ بطاقة المباراة

 

الفئة التفاصيل
المباراة النصر vs الاتحاد – نصف نهائي السوبر السعودي
التاريخ الثلاثاء 19 أغسطس 2025
التوقيت 3:00 عصرًا بتوقيت مكة والقاهرة
القناة الناقلة SSC Sports – شاهد VIP
المكان هونغ كونغ ستاديوم

 

