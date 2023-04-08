“قمة الرعب” ليفربول يتحلى بالهدوء والثقة والثبات أمام أرسنال في الجولة الثلاثين بالبريميرليج

يستضيف ملعب الأنفيلد المواجهة النارية والمرتقبة والتي تجمع ما بين المتصدر للبريميرليج حتى الان ارسنال ضد نادي ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أحد التغريدات قائلًا “الهدوء والثقة والثبات هم شعار دييجو جوتا في تلك اللحظة أمام أرسنال”، وسط تفاعل كبير من قبل الجماهير.

الهدوء، الثقة والثبات هم شعار @DiogoJota18 في تلك اللحظة أمام آرسنال 😎pic.twitter.com/oTZlUEthov — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 7, 2023

ويعاني الريدز كثيرًا هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني الألماني المخضرم يورجن كلوب، حيث يتواجد في الوقت الحالي بالمركز

الثامن برصيد 43 نقطة بعدما خاض حتى الآن 28 مباراة.

وقد تعادل الريدز يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 أبريل 2023 أمام نادي تشيلسي بنتيجة سلبية، ليفقد نقطتين في محاولة تحسين موقفه بجدول ترتيب البريميرليج، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، وسط عدم مشاركة صلاح أساسيًا.

ويطمح المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب أن تكون تلك المواجهة بمثابة الشرارة للريدز هذا الموسم، وذلك في حال تمكن من تحقيق الانتصار على المتصدر بملعب الأنفيلد.

ويصارع أرسنال تلك الفترة بشكل كبير من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم إعطاء الفرصة للسيتي بالاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

وقد اعطت إحتمالات الفوز من قبل الجماهير بتلك المواجهة النسبة الأكبر لنادي أرسنال بحوالي 39%، فيما كانت نسبة نادي ليفربول حوالي 35%