قمة الحسم في جدة.. السعودية والعراق في مواجهة نارية لحسم بطاقة المونديال

اميرة محمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء الثلاثاء المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الذي يحتضن القمة المرتقبة بين منتخبي السعودية والعراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمسٍ وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الرياض والقاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث ستكون المواجهة حاسمة في تحديد هوية المتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما سيخوض الخاسر الملحق الإضافي للحفاظ على آماله.

ويدخل المنتخبان اللقاء وهما يتشاركان الصدارة بـ 3 نقاط لكلٍ منهما، بعد فوز السعودية على إندونيسيا (3-2) وانتصار العراق على المنتخب نفسه (1-0) بفضل هدف زيدان إقبال.
ويملك المنتخب السعودي أفضلية التعادل للتأهل المباشر وذلك بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة، في حين يحتاج المنتخب العراقي إلى الفوز فقط لخطف بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026.

موعد المباراة

المباراةالسعودية 🇸🇦 vs العراق 🇮🇶
البطولةالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
الملعبمدينة الملك عبدالله الرياضية – جدة
الموعدالثلاثاء 14 أكتوبر 2025
الوقت9:45 مساءً بتوقيت الرياض والقاهرة
القنوات الناقلةbeIN Sports 2HD
المعلقعصام الشوالي

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

التقى المنتخبان في 37 مواجهة سابقة، فاز خلالها الأخضر السعودي في 11 مباراة مقابل 17 انتصارًا للعراق، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل، حيث يعد المنتخب العراقي الخصم الأصعب في تاريخ مواجهات “الأخضر”، فهو أكثر المنتخبات تسجيلًا في شباك السعودية برصيد 56 هدفًا، في حين تمكن المنتخب السعودي من تسجيل 34 هدفًا في مرمى نظيره العراقي، لتبقى المواجهة المرتقبة امتدادًا لصراعٍ كروي طويل بين المنتخبين.

ومن المتوقع أن يشهد ملعب جدة حضورًا جماهيريًا في ظل أهمية اللقاء وقوته، حيث يسعى المنتخب السعودي لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره بثبات نحو المونديال، في حين يأمل المنتخب العراقي في تحقيق فوز تاريخي يعيد “أسود الرافدين” إلى كأس العالم بعد غيابٍ دام سنوات.

