قمة الجولة الثالثة بالبريميرليج.. ليفربول يصطدم بأرسنال على ملعب أنفيلد

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، في مواجهة نارية بين المتصدرين.

✅ وضع الفريقين قبل اللقاء

ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على بورنموث (4-2) ثم الانتصار المثير على نيوكاسل يونايتد (3-2).

أرسنال مع مدربه الإسباني مايكل أرتيتا يسعى لمواصلة نتائجه المميزة بعد التغلب على مانشستر يونايتد في "الأولد ترافورد"، ثم الفوز العريض بخماسية نظيفة أمام ليدز يونايتد.

ويحتل الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، ما يجعل مواجهة الليلة صراعًا مباشرًا على القمة.

🕡 موعد المباراة والقنوات الناقلة

اليوم الأحد – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD.

📝 التشكيل المتوقع للفريقين

🔴 ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرش

الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح

الهجوم: هوجو إيكيتيكي

⚪ أرسنال: