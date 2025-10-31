 قمة إنجليزية نارية.. تشيلسي يواجه توتنهام في الجولة العاشرة من البريميرليج

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي مساء السبت، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

المباراة تُقام على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله من ندّية وتاريخ تنافسي طويل بين الفريقين.

⚽ وضعية الفريقين قبل المباراة

يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُعيد له الثقة بعد أداء متذبذب في الأسابيع الماضية.

أما توتنهام هوتسبير فيحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويطمح لمواصلة نتائجه المميزة وملاحقة الصدارة، خاصة مع دعم جماهيري كبير على أرضه.

🕢 موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام

تُقام مباراة تشيلسي وتوتنهام يوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

8:30 مساءً بتوقيت الإمارات

📺 القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية المباراة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة:

📡 beIN Sports HD 1

كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر خدمة beIN CONNECT الرقمية بجودة عالية على مختلف الأجهزة الذكية.

🔢 تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة للمباراة

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح beIN Sports HD 1 نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 2/3

🔍 قمة بين طموح توتنهام ورغبة تشيلسي في العودة

تُعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا للفريقين؛ فـتوتنهام يسعى لتأكيد أحقيته بالبقاء في المربع الذهبي، بينما يطمح تشيلسي لاستعادة مكانته بين الكبار في الدوري الإنجليزي.

الأنظار ستتجه نحو نجوم الفريقين في هذه القمة، التي لا تقبل القسمة على اثنين.