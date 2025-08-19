قلق في نابولي بعد إصابة نجم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة قوية في استعداداته للموسم الكروي المقبل، بعدما تعرض المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لإصابة عضلية مقلقة خلال اللقاء الودي أمام أولمبياكوس، وهو ما أثار مخاوف من غيابه لفترة طويلة قد تمتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الفحوص الأولية أظهرت معاناة لوكاكو من إصابة في العضلة الرباعية للفخذ، إلا أن المدة الدقيقة للتعافي لم تُحدد بعد، حيث ينتظر الجميع نتائج الفحوص الطبية النهائية خلال الساعات المقبلة.

أزمة هجومية لأنطونيو كونتي

الوضع الحالي يضع المدرب أنطونيو كونتي في موقف صعب، خصوصًا بعد رحيل الثنائي جياكومو راسبادوري وجيوفاني سيميوني هذا الصيف، لتبقى خيارات نابولي الهجومية محدودة للغاية، مقتصرة على لوكاكو ولورينزو لوكا فقط في مركز المهاجم الصريح.

هل يلجأ نابولي لسوق الانتقالات؟

في حال تأكد غياب النجم البلجيكي لفترة طويلة، فإن إدارة نابولي ستكون مجبرة على دراسة السوق للتعاقد مع مهاجم جديد.

ورغم إدراك الإدارة لحاجة الفريق إلى تعزيز الخط الأمامي، إلا أن المصادر أكدت أن أي خطوة ستكون مدروسة بعناية، تجنبًا لإبرام صفقات سريعة قد لا تضيف للفريق على المدى البعيد.

ترقب جماهيري وإصابة مثيرة للجدل

الجماهير napolitana تعيش حالة من القلق والترقب بانتظار الإعلان الرسمي عن حجم إصابة لوكاكو، خاصة وأن اللاعب جاء بصفقة كبرى ليكون أحد أعمدة المشروع الجديد تحت قيادة كونتي، الذي يراهن كثيرًا على قدراته الهجومية وخبرته في البطولات الكبرى.

ومع اقتراب انطلاق الموسم، يبقى الغموض سيد الموقف حول مستقبل مشاركة لوكاكو، في وقت يحتاج فيه نابولي إلى كل أوراقه الهجومية إذا أراد المنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.