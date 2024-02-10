قطر والأردن.. مشوار العنابي والنشامى في كأس آسيا قبل الصدام المرتقب في المباراة النهائية

الجماهير العربية والآسيوية على موعد مع مواجهة قوية ومثيرة، تجمع المنتخب الأردني بنظيره القطري، ضمن منافسات نهائي كأس آسيا بالدوحة.

مشوار الأردن وقطر بكأس آسيا

تأهل المنتخب الأردني من دور المجموعات، بعدما نجح في خطف بطاقة العبور، ليبدأ صناعة التاريخ، بعدما تأهل لأول مرة في تاريخه لأدوار ربع ونصف ونهائي بطولة كأس آسيا، بعدما تجاوز عددًا من المنتخبات الكبيرة والمعلاقة.

فقد فاز منتخب النشامى على العراق في ثمن نهائي البطولة بنتيجة 3/2، بينما تخطى طاجكستان في ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف، ومن ثم نجح في عبور كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، عقب الفوز المستحق بهدفين نظيفين.

في المقابل، كان تأهل منتخب قطر من دور المجموعات سهلًا، لينجح في تحقيق الفوز بعد ذلك على شقيقه الفلسطيني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.

🤩💜 نضعكم دائماً في قلب الحدث كما عودناكم دائماً، تغطية خاصة وحصرية تجعلكم تعيشون أجواء المتعة والإثارة لنهائي كأس آسيا قطر 2023™ 🕐 ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 1:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_قطر pic.twitter.com/ylPTklWNPw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024

بينما فاز على أوزبكستان بركلات الترجيح 3/2 في الدوري ربع النهائي من البطولة، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واستطاع الفوز على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس آسيا، ليضرب موعدًا ناريًا مع النشامى في المباراة النهائية.

قطر والأردن.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق المباراة النهائية من كأس آسيا بين المنتخب الأردني ونظيره القطري في الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق العاشر من فبراير للعام الجاري 2024.

وأعلنت عدد من القنوات نقلها للمباراة المرتقبة بين الأردن وقطر، لكن الشبكة القطرية “بي إن سبورتس”، هي التي ستقوم بإذاعة المواجهة بشكل حصري.