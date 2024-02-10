قطر والأردن.. مشوار العنابي والنشامى في كأس آسيا قبل الصدام المرتقب في المباراة النهائية
الجماهير العربية والآسيوية على موعد مع مواجهة قوية ومثيرة، تجمع المنتخب الأردني بنظيره القطري، ضمن منافسات نهائي كأس آسيا بالدوحة.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 9, 2024
مشوار الأردن وقطر بكأس آسيا
تأهل المنتخب الأردني من دور المجموعات، بعدما نجح في خطف بطاقة العبور، ليبدأ صناعة التاريخ، بعدما تأهل لأول مرة في تاريخه لأدوار ربع ونصف ونهائي بطولة كأس آسيا، بعدما تجاوز عددًا من المنتخبات الكبيرة والمعلاقة.
فقد فاز منتخب النشامى على العراق في ثمن نهائي البطولة بنتيجة 3/2، بينما تخطى طاجكستان في ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف، ومن ثم نجح في عبور كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، عقب الفوز المستحق بهدفين نظيفين.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
في المقابل، كان تأهل منتخب قطر من دور المجموعات سهلًا، لينجح في تحقيق الفوز بعد ذلك على شقيقه الفلسطيني بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ثمن النهائي.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024
بينما فاز على أوزبكستان بركلات الترجيح 3/2 في الدوري ربع النهائي من البطولة، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
واستطاع الفوز على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي كأس آسيا، ليضرب موعدًا ناريًا مع النشامى في المباراة النهائية.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 9, 2024
قطر والأردن.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقرر انطلاق المباراة النهائية من كأس آسيا بين المنتخب الأردني ونظيره القطري في الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق العاشر من فبراير للعام الجاري 2024.
وأعلنت عدد من القنوات نقلها للمباراة المرتقبة بين الأردن وقطر، لكن الشبكة القطرية “بي إن سبورتس”، هي التي ستقوم بإذاعة المواجهة بشكل حصري.
🤩💜 لا تفوّت مشاهدة استوديو مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا قطر 2023™
👔 تقديم محمد سعدون الكواري رفقة كل من طارق ذياب، جمال محمود وإبراهيم خلفان
🕝 16:30 بتوقيت مكة المكرمة
📺 على 2,beIN ASIAN CUP 1
🎙️ تعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 10, 2024