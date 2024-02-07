قطر وإيران.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المنتخب القطري على موعد مع مواجهة قوية ونارية أمام نظيره الإيراني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2024.

وكان المنتخب الأردني قد حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق كبير للاعبي النشامى، ليصعد للمباراة النهائية من البطولة.

واستطاع لاعبي المنتخب الأردني صناعة التاريخ بالتأهل لأول مرة في تاريخ الأردن الرياضي لنهائي كأس آسيا، بعد الفوز على منتخبات كبيرة وعريقة في الأدوار الاقصائية.

قطر وإيران.. التأهل للنهائي هدف المنتخبان

يبحث المنتخب القطري ونظيره الإيراني عن الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويتوقع العديد من جماهير الكرة الآسيوية أن تتسم المباراة بالندية والإثارة والمتعة، خاصة وأن المنتخبين يمتلكان مقومات فنية وبدنية عالية، بجانب امتلاكهما لمدربين على أعلى مستوى.

وأثبتت نسخة كأس آسيا بقطر نجاحها على المستوى الفني والجماهيري، بعدما شهدت إثارة كبيرة في جميع مراحلها على غرار ما حدث في كأس العالم الماضية 2022.

قطر وإيران.. موعد المباراة المرتقبة

💜🤩 ثاني مواجهات نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023™ ستجمع منتخب إيران بمنتخب قطر

من برأيك سيواجه الأردن في النهائي؟ 🇮🇷 إيران🆚 قطر 🇶🇦

🕕 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN ASIAN CUP 1, 2

🎙️ تعليق عصام الشوالي اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/0MLIYDBx2s

📱 https://t.co/alkogGtHdW… pic.twitter.com/fJaWRhc4BP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

تنطلق مواجهة منتخب قطر أمام إيران في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من فبراير، والتي يشهدها ملعب الثمامة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

الإعلامي الرياضي ماجد يوسف: كنت أتمنى أن يكون هناك تواجد عربي في المربع الذهبي #كأس_أمم_أفريقيا #الصباح_الرياضي#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DHrlswoFie — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

تُنقل مواجهة قطر أمام إيران عبر عدد من القنوات الفضائية، حيث ستقوم شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بإذاعة المباراة المرتقبة، بينما ستنقل قناة “الكأس” القطرية المواجهة أيضًا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأردني الفائز من مباراة قطر أمام إيران في المباراة النهائية من كأس آسيا 2024.

الأردن وكوريا الجنوبية.. ملخص صناعة النشامى التاريخ