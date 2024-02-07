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قطر وإيران.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

أحمد علي

المنتخب القطري على موعد مع مواجهة قوية ونارية أمام نظيره الإيراني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2024.

وكان المنتخب الأردني قد حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق كبير للاعبي النشامى، ليصعد للمباراة النهائية من البطولة.

واستطاع لاعبي المنتخب الأردني صناعة التاريخ بالتأهل لأول مرة في تاريخ الأردن الرياضي لنهائي كأس آسيا، بعد الفوز على منتخبات كبيرة وعريقة في الأدوار الاقصائية.

قطر وإيران.. التأهل للنهائي هدف المنتخبان

يبحث المنتخب القطري ونظيره الإيراني عن الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويتوقع العديد من جماهير الكرة الآسيوية أن تتسم المباراة بالندية والإثارة والمتعة، خاصة وأن المنتخبين يمتلكان مقومات فنية وبدنية عالية، بجانب امتلاكهما لمدربين على أعلى مستوى.

وأثبتت نسخة كأس آسيا بقطر نجاحها على المستوى الفني والجماهيري، بعدما شهدت إثارة كبيرة في جميع مراحلها على غرار ما حدث في كأس العالم الماضية 2022.

قطر وإيران.. موعد المباراة المرتقبة

تنطلق مواجهة منتخب قطر أمام إيران في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من فبراير، والتي يشهدها ملعب الثمامة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

تُنقل مواجهة قطر أمام إيران عبر عدد من القنوات الفضائية، حيث ستقوم شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بإذاعة المباراة المرتقبة، بينما ستنقل قناة “الكأس” القطرية المواجهة أيضًا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأردني الفائز من مباراة قطر أمام إيران في المباراة النهائية من كأس آسيا 2024.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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