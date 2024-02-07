قطر وإيران.. أكرم عفيف يُهدي العنابي التقدم في الشوط الأول (شاهد الإثارة)

نجح المنتخب القطري في التقدم على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، في الشوط الأول من منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا 2024.

تفاصيل الشوط الأول من مواجهة قطر أمام إيران

تقدم المنتخب الإيراني في النتيجة مبكرًا من أحداث الشوط الأول عن طريق اللاعب آزمون في الدقيقة الرابعة.

فيما عادل جاسم جابر النتيجة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة المثيرة.

بينما أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني للعنابي القطري في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة قطر وإيران بتقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف واحد، ليضع قدمًا في المباراة النهائية من كأس آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من هذه مواجهة قطر وإيران أمام المنتخب الأردني في المباراة النهائية، والذي نجح في التأهل للنهائي، بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي من البطولة.

قطر وإيران.. أهداف الشوط الأول من المباراة