قطر تهزم الصين.. ولبنان يودع كأس آسيا بالخسارة من طاجيكستان

تفادى منتخب قطر، التعثر أمام الصين، بفوز ثمين بهدف دون رد 1-0 مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

فرحة لاعبي قطر - مصدر الصورة: حساب الاتحاد القطري على تويتر

الشوط الأول انتهى على إيقاع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 66، تمكن اللاعب حسن الهيدوس من تسجيل هدف فوز العنابي القطري.

وارتفع رصيد منتخب قطر إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة) بعد خوض 3 مباريات، وبلغ ثمن نهائي البطولة كمتصدر للمجموعة.

فيما تجمد رصيد منتخب الصين عند نقطتين فقط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، خسر منتخب لبنان أمام طاجيكستان بهدفين مقابل هدف 1-2، ليودع البطولة الآسيوية بعدما حصد نقطة واحدة فقط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب طاجيكستان إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وبلغ ثمن نهائي البطولة الآسيوية كوصيف للمجموعة خلف العنابي القطري.

أما منتخب لبنان تجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل ترتيب المجموعة، ليودع البطولة مبكرا من الدور الأول.

يذكر أن منتخب قطر أنهى دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، دون اهتزاز شباكه على مدار 3 مباريات أمام لبنان وطاجيكستان والصين.

ويعد منتخب قطر من المرشحين لحصد اللقب الآسيوي، بعدما توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019، بعدما فاز في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 3-1.