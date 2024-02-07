قطر تقتل حلم إيران وتبلغ نهائي كأس آسيا أمام الأردن

بلغ منتخب قطر، نهائي كأس آسيا 2023، بعد فوزه الثمين على إيران بنتيجة 3-2 مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي المسابقة، المقامة حاليا في قطر، على ستاد الثمامة.

فرحة لاعبي قطر - مصدر الصورة: حساب الاتحاد القطري على تويتر

وضرب العنابي القطري، موعدا مع الأردن في نهائي البطولة، السبت المقبل، على ستاد لوسيل.

وبالعودة لأحداث المباراة، فقد تقدم منتخب إيران في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب سردار آزمون.

لكن جاسم جابر تمكن من تسجيل هدف التعادل للعنابي القطري في الدقيقة 17.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، وتحديدا في الدقيقة 43، تمكن اللاعب أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب قطر صاحب الأرض والجمهور.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر على إيران بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب إيران من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب علي رضا جهانبخش، من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وقبل صافرة نهاية الوقت الأصلي بنحو 8 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 82، تمكن اللاعب المعز علي من تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب قطر.

وفشل لاعبو إيران في معادلة النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز مثير لصالح العنابي القطري، الذي قطع موعدا عربيا ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2023.

يذكر أن منتخب قطر هو حامل لقب البطولة الآسيوية، بعدما توج بها في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة الإمارات، بعد فوزه على اليابان بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.