قطر تستهل مشوارها بالفوز على لبنان عقب الافتتاح الباهر لكأس آسيا في قطر 2024

عقب الافتتاح الباهر لبطولة كأس آسيا قطر 2024، والتي انطلقت مساء أمس الجمعة

حقق منتخب قطر حامل اللقب فوزا هاما على منتخب لبنان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة على إستاد “لوسيل” في الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وسجل أهداف قطر كل من أكرم عفيف في الدقيقة 45، والمعز علي في الدقيقة 65، وأكرم عفيف مرة أخرى في الدقيقة 84.

وبذلك، تصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الأولى لكأس آسيا برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب لبنان الترتيب دون نقاط، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى للمجموعة بين منتخبي الصين وطاجيكستان المقرر إقامتها السبت.

وسيطر منتخب قطر على مجريات المباراة منذ البداية، وخلق العديد من الفرص الخطيرة، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 45 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء لبنان.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب قطر سيطرته على المباراة، وسجل الهدف الثاني عن طريق المعز علي في الدقيقة 65، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 84، أضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر، بعد تلقيه تمريرة من المعز علي ، لينتهي اللقاء بفوز قطر بثلاثة أهداف دون رد.

وتعد هذه النتيجة مهمة لمنتخب قطر، حيث تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض المباريات المقبلة في البطولة.