قطار الرياض يبدأ يوميًا من 5:30 صباحًا لتسهيل تنقل الطلاب والموظفين

أسماء صبحي عبد السلام

أعلنت الجهات المختصة في النقل العام بمدينة الرياض عن تعديل مواعيد تشغيل قطار الرياض، ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات الركاب بما يعكس حرص المدينة على تطوير شبكة النقل وتعزيز الانسيابية المرورية في العاصمة.

قطار الرياض

تعديل مواعيد تشغيل قطار الرياض

أعلن النقل العام لمدينة الرياض عن تعديل مواعيد تشغيل قطار الرياض ليبدأ يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي ذلك كخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب والموظفين ومرتادي المشاوير المبكرة، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الرياض، وسعيًا لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة بما يساعد في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام داخل العاصمة خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية.

من الجدير بالذكر أن الجهة المشغلة أكدت أن هذا التوسع يأتي ضمن خطط تطوير شبكة النقل العام ورفع كفاءتها بما يتوافق مع مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، ويعزز من دور النقل العام في توفير حلول تنقل فعالة ومستدامة لسكان وزوار العاصمة.

 

 

أسماء صبحي عبد السلام

أسماء صبحي صحفية مصرية وعضو في نقابة الصحفيين، أمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال الكتابة الصحفية


