قضية عبدالرزاق حمدالله.. النصر السعودي يُطالب بالتسجيلات

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي تقدم بطلبًا رسميًّا، أكد فيه على رغبته في الاستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي صدرت في 24 أكتوبر الماضي.

قضية عبدالرزاق حمدالله

وجاءت قرارات الفيفا بشأن قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، والتي تم فيها الإقرار بالرواتب المتأخرة للاعب، إضافة إلى إعادة المبالغ التي حُسمت منه أثناء فترة جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة النادي العاصمي ستطالب محكمة “كاس” من خلال المذكرة التي سترفعها خلال الأيام المقبلة بأهمية إدخال التسجيلات الصوتية على عبد الرزاق حمد الله.

النصر السعودي يُطالب بتسجيلات حمدالله مع مسؤولي الاتحاد

وتوضح تلك التسجيلات تفاوض المهاجم المغربي المخضرم مع إدارة الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر وهو ما لم يأخذ به “فيفا” في قراره أكتوبر الماضي، على أن يتم تحديد قائمة المحكمين بعدها للبت في القضية والتي قد تطول إلى أشهر عدة.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد طالب إدارة نادي النصر السعودي بمنحه مبلغ 8.8 مليون يورو، جراء فسخ عقده لسبب غير مشروع، بينما طالبت الإدارة النصراوية اللاعب بمبلغ 9.5 مليون يورو بعد توصيات الفريق القانوني بتخفيض الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو، بيد أنها رفضت مطالب الطرفين وأقرت بالمستحقات المتأخرة.

ومن جانبها، فقد أنهت الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر الإجراءات الشكلية من خلال دفع رسوم الاستئناف المبدئية والتي تبلغ ألف فرنك سويسري.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن السعودي

هكذا سوف يلتقي فريق الكرة الأول بنادي النصر مع نظيره الشباب في إطار مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2022/2023، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23 مايو الجاري.

ويطلق الحكم صافرة بدء مباراة النصر ضد الشباب على ملعب الأول بارك، معقل العالمي، وتقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي 2022-23 عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC وللك ستجد مباراة النصر ضد الشباب على شاشتها، وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم مشاهدة ديربي العاصمة السعودية، الرياض، بين النصر والشباب من خلال تطبيق شاهد VIP على الإنترنت.