قرعة كأس العالم للأندية 2023

تم إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في جدة بالمملكة العربية السعودية، البطولة التي ستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها في إطار الجهد الكبير المبذول من المملكة في تطوير ورفع مستوى الكرة السعودية، ونتج عن القرعة المباريات التالية:

كأس العالم للأندية - مصدر الصورة: صقحة ماجيكانو على الفيس بوك.

الدور التمهيدي:

يقابل فريق الاتحاد السعودي (بطل الدوري السعودي والمستضيف للبطولة) ضد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل قارة أوقيانوسيا).

ربع النهائي:

• الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي ضد فريق الأهلي المصري (بطل دوري أبطال أفريقيا).

• فريق كلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف) ضد فريق أوراوا ريد داياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا).

نصف النهائي:

• الفائز من (مباراة الاتحاد أو أوكلاند سيتي) والأهلي المصري ضد بطل كوبا ليبرتادوريس (بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية) والذي سيتم تحديده في شهر نوفمبر القادم.

• الفائز من كلوب ليون وأوراوا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا).

النهائي:

سيقام نهائي البطولة يوم 22 ديسمبر القادم بين الفائز من مباراة نصف النهائي الأول ضد الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.

المباريات ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023 في مدينة جدة.

يذكر أن نادي ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة بخمس مرات والغائب عن هذه البطولة بعد خسارته من فريق مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق.