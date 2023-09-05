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قرعة كأس العالم للأندية تحدد منافسين الاتحاد السعودي والأهلي المصري .. أعرف القرعة والأندية المشاركة

عبد الرحمن رضا

أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٣، قرعة كأس العالم للأندية لعام ٢٠٢٣، وكانت القرعة في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، ونالت إعجاب الجمهور ومحبي الرياضة العربية.

- صورة 2 - قرعة كأس العالم للأندية تحدد منافسين الاتحاد السعودي والأهلي المصري .. أعرف القرعة والأندية المشاركة

صور تعبيرية عن كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالسعودية : موقع العاصمة

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يذكر أن فريق الاتحاد مستضيف البطولة في الدور الأول سوف يلتقي بنظيره بطل دوري أبطال قارة أوقيانوسيا نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وينتظر قرعة الدور ربع النهائي من البطولة في النسخة رقم ٢٠ منها.

- صورة 1 - قرعة كأس العالم للأندية تحدد منافسين الاتحاد السعودي والأهلي المصري .. أعرف القرعة والأندية المشاركة

وأسفرت القرعة على أن الفائز من فريق اتحاد جدة السعودي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، سوف يواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، علاوة على ذلك إذا وصل الاتحاد السعودي لنصف النهائي سوف يواجه بطل أمريكا الجنوبية.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 سبعة أندية وهم : “بطل الدولة المستضيفة نادي الاتحاد السعودي بطل دوري روشن، النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، مانشيستر سيتي الإنجليزي، ليون المكسيكي، أوراوا الياباني، أوكلاند سيتي، ريد داياموندز.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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