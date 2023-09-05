قرعة كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي في مواجهة سهلة والطريق الكامل إلى المباراة النهائية

أقيمت اليوم مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية التي تنظم البطولة لأول مره هذا العام 2023، وأسفرت القرعة عن التفاصيل الكاملة للمباريات ومسار كل فريق، ويشارك في البطولة سبع فرق من مختلف القارات، حيث يشارك نادي اتحاد جدة السعودي ممثلاً للبلد المستضيف، كما يشارك كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي والأهلي المكسيكي وأوراوا الياباني وليون المكسيكي وأوكلاند سيتي والفائز بكأس ليبرتادورس.

صورة ترحيبية للأندية في بطولة كأس العالم للأندية، مصدر الصورة: THISDAY

نتائج القرعة والمواجهات المُرتقبة

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة أولى لنادي الاتحاد السعودي ضد نظيره نادي أوكلاند سيتي، ويلاقي النادي الأهلي المصري الفائز من هذه المباراة، بينما يلاقي نادي أوراوا الياباني نظيره نادي ليون المكسيكي، وفي نصف النهائي يلاقي مانشستر سيتي الفائز من مباراة أوراوا وليون، بينما يلاقي الفائز ببطولة كأس الليبرتادورس الفائز من المباراة الأخرى بين الأهلي المصري والفائز من الاتحاد وأوكلاند.

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية على ملاعب المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر لأول مرة في تاريخ المملكة.

فرص الاتحاد السعودي في البطولة

وتعتبر مواجهة نادي الاتحاد السعودي الأولى سهلة نسبياً حيث يلاقي أضعف منافسي البطولة نادي أوكلاند سيتي، ولكن ينتظره مهام صعبة وشاقة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة، حيث إذا انتصر نادي الاتحاد سيلاقي الأهلي المصري الفائز ببطولة إفريقيا، وإذا انتصر على الأهلي المصري ينتظره مباراة نصف نهائي قوية مع الفائز بكأس الليبرتادورس.

ويسعى نادي الاتحاد في تحقيق المفاجأة والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق الإنجاز، وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهداف مجلس إدارة النادي بعد التدعيم بعدد كبير من اللاعب العالميين من الطراز الفريد.