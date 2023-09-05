أخبار الرياضة

قرعة كأس العالم للأندية.. الاتحاد السعودي في مواجهة سهلة والطريق الكامل إلى المباراة النهائية

أحمد رجب

أقيمت اليوم مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية التي تنظم البطولة لأول مره هذا العام 2023، وأسفرت القرعة عن التفاصيل الكاملة للمباريات ومسار كل فريق، ويشارك في البطولة سبع فرق من مختلف القارات، حيث يشارك نادي اتحاد جدة السعودي ممثلاً للبلد المستضيف، كما يشارك كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي والأهلي المكسيكي وأوراوا الياباني وليون المكسيكي وأوكلاند سيتي والفائز بكأس ليبرتادورس.

قرعة كأس العالم للأندية

صورة ترحيبية للأندية في بطولة كأس العالم للأندية، مصدر الصورة: THISDAY

قد يهمك:

الكشف عن موعد مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

“فيديو” ظهور كريم بنزيما بالثوب السعودي.. ويصرح: لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء

نتائج القرعة والمواجهات المُرتقبة

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة أولى لنادي الاتحاد السعودي ضد نظيره نادي أوكلاند سيتي، ويلاقي النادي الأهلي المصري الفائز من هذه المباراة، بينما يلاقي نادي أوراوا الياباني نظيره نادي ليون المكسيكي، وفي نصف النهائي يلاقي مانشستر سيتي الفائز من مباراة أوراوا وليون، بينما يلاقي الفائز ببطولة كأس الليبرتادورس الفائز من المباراة الأخرى بين الأهلي المصري والفائز من الاتحاد وأوكلاند.

قرعة كأس العالم للأندية
صورة لكأس بطولة كأس العالم للأندية، المصدر: Siasat

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية على ملاعب المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر لأول مرة في تاريخ المملكة.

فرص الاتحاد السعودي في البطولة

وتعتبر مواجهة نادي الاتحاد السعودي الأولى سهلة نسبياً حيث يلاقي أضعف منافسي البطولة نادي أوكلاند سيتي، ولكن ينتظره مهام صعبة وشاقة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة، حيث إذا انتصر نادي الاتحاد سيلاقي الأهلي المصري الفائز ببطولة إفريقيا، وإذا انتصر على الأهلي المصري ينتظره مباراة نصف نهائي قوية مع الفائز بكأس الليبرتادورس.

قرعة كأس العالم للأندية
صورة ترحيبية بالأندية في بطولة كأس العالم للأندية في المملكة، مصدر الصورة: وزارة الرياضة على منصة إكس

ويسعى نادي الاتحاد في تحقيق المفاجأة والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق الإنجاز، وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهداف مجلس إدارة النادي بعد التدعيم بعدد كبير من اللاعب العالميين من الطراز الفريد.

Avatar of أحمد رجب
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات