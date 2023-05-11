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قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات “نارية” للعرب

محمد إمام محمد

كشفت قُرعة كأس آسيا 2023، التي أُقيمت في مدينة الدوحة، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، عن المجموعات الست، والتي ضمت 10 منتخبات عربية.

تفاصيل القُرعة

وكشفت القُرعة عن وقوع المنتخب الخاص بالبلد المنظم للكأس وحامل اللقب “قطر” مع الصين ولبنان وطاجكستان وذلك في المجموعة الأولى، حيث ستكون مباراة الافتتاح بين منتخب قطر ومنتخب الصين، يوم 12 يناير 2024, ومثلت المجموعة الثالثة، اللقاء المُرتقب بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ, وستشهد المجموعة السادسة لقاء الديربي الخليجي المُنتظر وذلك بين السعودية وسلطنة عمان، بجانب تايلاند وقيرغستان, ووُضع المنتخب العراقي في التحدي الصعب أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام, ولُقبت المجموعة الخامسة بلقب”الحديدية”، وضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.

موعد البطولة

ستنطلق البطولة يوم 12 يناير من العام المقبل 2024، على أن تلعب الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير.

وستستضيف دولة قطر البطولة بعدد 8 ملاعب، ويوجد 7 منها احتضنت المباريات المونديالية في نهاية العام الماضي.

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نتائج قرعة كأس آسيا 2023 وموعد إقامة البطولة

نظام البطولة

وسُتقام البطولة على نظام المجموعات، حيث سيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات التي ستكون صاحبة المركز الثالث، ليكون العدد المُتأهل 16 متأهلا, ثم يأتي بعدها دور الـ16 بخروج المهزوم، ثم ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

مشاركة عربية

يذكر أن البطولة ستضم 10 منتخبات عربية، وذلك من أصل 24 منتخباً، وهو أقل من عدد المنتخبات المشاركة في النسخة السابقة في الإمارات والذي كان 11 منتخباً.

المجموعات الست المشاركة في البطولة

المجموعة الأولى
  • قطر
  • الصين
  • لبنان
  • طاجكستان
المجموعة الثانية
  • أستراليا
  • أوزبكستان
  • سوريا
  • الهند
المجموعة الثالثة
  • إيران
  • الإمارات
  • فلسطين
  • هونغ كونغ
المجموعة الرابعة
  • اليابان
  • العراق
  • فيتنام
  • إندونيسيا
المجموعة الخامسة
  • كوريا الجنوبية
  • الأردن
  • البحرين
  • ماليزيا
المجموعة السادسة
  • السعودية
  • سلطنة عُمان
  • قيرغستان
  • تايلاند
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محمد إمام محمد

مهندس كهرباء باور خريج جامعة حلوان
مهتم بكتابة المحتوي والمقالات العلمية وتغطية الأخبار السعودية والعالمية والرياضية وكتابة كل ما يفيد الزائر.

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