قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات “نارية” للعرب
كشفت قُرعة كأس آسيا 2023، التي أُقيمت في مدينة الدوحة، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، عن المجموعات الست، والتي ضمت 10 منتخبات عربية.
تفاصيل القُرعة
وكشفت القُرعة عن وقوع المنتخب الخاص بالبلد المنظم للكأس وحامل اللقب “قطر” مع الصين ولبنان وطاجكستان وذلك في المجموعة الأولى، حيث ستكون مباراة الافتتاح بين منتخب قطر ومنتخب الصين، يوم 12 يناير 2024, ومثلت المجموعة الثالثة، اللقاء المُرتقب بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ, وستشهد المجموعة السادسة لقاء الديربي الخليجي المُنتظر وذلك بين السعودية وسلطنة عمان، بجانب تايلاند وقيرغستان, ووُضع المنتخب العراقي في التحدي الصعب أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام, ولُقبت المجموعة الخامسة بلقب”الحديدية”، وضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.
موعد البطولة
ستنطلق البطولة يوم 12 يناير من العام المقبل 2024، على أن تلعب الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير.
وستستضيف دولة قطر البطولة بعدد 8 ملاعب، ويوجد 7 منها احتضنت المباريات المونديالية في نهاية العام الماضي.
نظام البطولة
وسُتقام البطولة على نظام المجموعات، حيث سيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات التي ستكون صاحبة المركز الثالث، ليكون العدد المُتأهل 16 متأهلا, ثم يأتي بعدها دور الـ16 بخروج المهزوم، ثم ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
مشاركة عربية
يذكر أن البطولة ستضم 10 منتخبات عربية، وذلك من أصل 24 منتخباً، وهو أقل من عدد المنتخبات المشاركة في النسخة السابقة في الإمارات والذي كان 11 منتخباً.
المجموعات الست المشاركة في البطولة
|المجموعة الأولى
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|المجموعة الثانية
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|المجموعة الثالثة
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|المجموعة الرابعة
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|المجموعة الخامسة
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|المجموعة السادسة
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