قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات “نارية” للعرب

موعد البطولة

ستنطلق البطولة يوم 12 يناير من العام المقبل 2024، على أن تلعب الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير.

وستستضيف دولة قطر البطولة بعدد 8 ملاعب، ويوجد 7 منها احتضنت المباريات المونديالية في نهاية العام الماضي.