قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020 / 2019

أقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على أفضل لاعبين في أوروبا، وأقيم الحفل في مقر الفيفا الرسمي بــ موناكو، وشهدت تواجد لاعبين أساطير وقدامي، وسنقدم لكم المجموعات الثمانية، وأسماء اللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية، ونظام دوري الأبطال يحتوي علي ثمانية مجوعات كل مجموعة بها أربعة فريق، وتلعب ستة جولات، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدوري المقبل من البطولة، وعند تساوي النقاط تحسم عن طريق فارق الأهداف وعند تساوي الأهداف، عن طريق اللعب النظيف، وسيقام نهائي البطولة في إسطنبول، إليكم تفاصيل الحفل.

افضل اللاعبين في أوروبا

أفضل حارس : أليسون بيكر (ليفربول)

أفضل مدافع : فيرجيل فان ديك (ليفربول)

أفضل خط وسط : فرينكي دي يونج (برشلونة ,اياكس سابقاً)

أفضل مهاجم : ميسي (برشلونة)

افضل لاعب في أوروبا : فيرجيل فان ديك (ليفربول، المنتخب الهولندي)

المجموعات الثمانية

المجموعة الأولي

تشهد مواجهة قوية بين باريس وريال مدريد، ويأمل الفريق الفرنسي بقيادة نجمية مبابي ونيمار في الحصول على اللقب الأول لنادي، (باريس سان جرمان، ريال مدريد، كلوب بروج، غلطة سراي).

المجموعة الثانية

سيواجه بها فريث بايرن ميونخ فريق توتنهام الذي تخطي جميع الحواجز مع مدربه في الموسم الماضي ووصوله للمباراة النهائية وخسر بهدفان مقابل صفر ضد ليفربول، (بايرن ميونخ، توتنهام هوتسبر، أولمبياكوس، النجم الأحمر).

المجموعة الثالثة

وهي الأضعف في المجموعات الثمانية، وهي الأكثر سهولة بنسبة للفريق الإنجليزي الذي يحلم في التتوج بالبطولة الأغلى في العالم، (مانشستر سيتي، شاختار دانيتسك، دينامو زغرب، أتالانتا برغامو).

المجموعة الرابعة

وتشهد مرة أخري مواجهة انتقام بين يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، وكريستيانو ضد سيميوني مدرب اتلتيكو بعد أن أقصاهم الدون في الموسم الماضي،( يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو).



المجموعة الخامسة

هي الأسهل بنسبة لكلا الفريقان ليفربول الانجليزي و نابولي الإيطالي، (ليفربول، نابولي، سالزبورغ، جينك).

المجموعة السادسة

هي الأقوى في المجموعات الثمانية، وتمثل عدت تحديات لتأهل لدور المقبل، بين بوروسيا فريق الشباب، و إنتر الجديد بقيادة المدرب كونتي، وبرشلونة الذي يضمن التأهل للدور المقبل، (برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، سلافيا براغ ).



المجموعة السابعة

وهي المجموعة الأشبه بالدوري الأوروبي، (زينيت، بنفيكا، أولمبيك ليون، لايبزيغ).

المجموعة الثامنة

وهي أخر المجموعات وتمثل عدة فرق قوية، منها فريق آياكس الحصان الأسود في البطولة السابقة وفريق تشيلسي بطل اليوروبا ليغ النسخة السابقة، وفريق فالنسيا الإسباني،( تشيلسي، آياكس، فالنسيا، ليل).