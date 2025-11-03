قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم في جوهانسبرج.. الأهلي في المستوى الأول وبيراميدز في الثاني

تُقام اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2025-2026، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، لتحديد شكل المنافسات المرتقبة بين أبطال القارة السمراء.

الأهلي وبيراميدز ممثلا مصر

حجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق إيجل نوار البوروندي بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ32.

أما بيراميدز، فصعد بعد الفوز على التأمين الإثيوبي بنتيجة (3-1) في مجموع اللقاءين، ليضمن ظهوره الأول في مرحلة المجموعات تحت قيادته الفنية الجديدة.

📊 تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 1️⃣ التصنيف الأول

الأهلي 🇪🇬 – صن داونز 🇿🇦 – الترجي 🇹🇳 – نهضة بركان 🇲🇦 2️⃣ التصنيف الثاني

سيمبا 🇹🇿 – بيراميدز 🇪🇬 – الهلال 🇸🇩 – يانج أفريكانز 🇹🇿 3️⃣ التصنيف الثالث

بيترو أتلتيكو (بيترولواندا) 🇦🇴 – الجيش الملكي 🇲🇦 –… pic.twitter.com/rpcrRADoXz — رابطة مشجعي الأهلي المصري بأمريكا (@AlAhlyloversUSA) November 1, 2025

تصنيف الأندية

ومن المقرر أن يتواجد النادي الأهلي في المستوى الأول خلال القرعة، بينما يأتي بيراميدز في المستوى الثاني، ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوع الفريقين في مجموعة واحدة.

🔗 طالع أيضًا: الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

موعد القرعة

تنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت مكة المكرمة).

وتبدأ الفعاليات في الساعة الواحدة ظهرًا بقرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية أولًا، قبل إجراء قرعة دوري الأبطال مباشرة.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة مراسم القرعة مباشرة عبر قنوات: