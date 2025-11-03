أخبار الرياضة

قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم في جوهانسبرج.. الأهلي في المستوى الأول وبيراميدز في الثاني

معتز خليل

تُقام اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2025-2026، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج، لتحديد شكل المنافسات المرتقبة بين أبطال القارة السمراء.

الأهلي وبيراميدز ممثلا مصر

حجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد تخطيه فريق إيجل نوار البوروندي بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الـ32.
أما بيراميدز، فصعد بعد الفوز على التأمين الإثيوبي بنتيجة (3-1) في مجموع اللقاءين، ليضمن ظهوره الأول في مرحلة المجموعات تحت قيادته الفنية الجديدة.

تصنيف الأندية

ومن المقرر أن يتواجد النادي الأهلي في المستوى الأول خلال القرعة، بينما يأتي بيراميدز في المستوى الثاني، ما يفتح الباب أمام احتمالية وقوع الفريقين في مجموعة واحدة.

موعد القرعة

تنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت مكة المكرمة).
وتبدأ الفعاليات في الساعة الواحدة ظهرًا بقرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية أولًا، قبل إجراء قرعة دوري الأبطال مباشرة.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة مراسم القرعة مباشرة عبر قنوات:

  • أون تايم سبورتس
  • بي إن سبورتس الإخبارية (المفتوحة على النايل سات)
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


