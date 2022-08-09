موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم والقناة الناقلة

قرعة الدور التمهيدي لكلاً من بطولتي الكونفدرالية وإفريقيا للموسم الجديد 2022 – 2023 ستقام اليوم الثلاثاء، وسوف يكون هناك أربع فرق من مصر متمثلة في كلاً من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وفيوتشر، فيما أشار “كاف” أن الأهلي لن يكون مشاركاً في الدور التمهيدي الأول، بينما سيكون الزمالك موجوداً من بداية المرحلة الأولى.

يُذكر أن بيراميدز لن يبدأ من الدور التمهيدي الأول، أما فيوتشر ستكون بدايته من الدور ال 64، وذلك بسبب مشاركته الأولى في المنافسات الخاصة بالبطولة.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

ستقام قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء في القاهرة، وسوق تبدأ فعاليات القرعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

سيتم إذاعة فعاليات القرعة على قناة الكاف الموجودة بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى إمكانية بث قناة بي إن سبورتس الإخبارية الموجودة بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات للحدث.

مواعيد الجولات التمهيدية