قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي عن مواجهات نارية و ثأرية بين أكبر الأندية في أوروبا من بينها لقاءات كبيرة تعد بالفرجة والمتعة أبرزها لقاء النصف النهائي النسخة الماضية في المجموعة الأولى الذي يجمع بين الأثرياء نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جارمان ونادي الأزرق الإنجليزي مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف بيب غوارديولا، أما المجموعة الثانية تجمع اتليتيكو مدريد الإسباني بنادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا سنة 2019، المجموعة الرابعة تشهد مواجهة قوية وسيناريو العام الماضي بين أنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، المجموعة الخامسة تشهد مواجهة قوية بين العملاق البافاري بايرن ميونخ ونادي برشلونة الإسباني، المجموعة الثامنة تشهد أيضا مواجهة ولقاءت نارية بين نادي جوفنتوس الإيطالي وبطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما اسفرت القرعة عن مجموعة من اللقاءات المتوازنة والمتكافئة

ضمت المجموعة الأولى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي، نادي لايبزيغ الألماني، كلوب بروج الروماني.

المجموعة الثانية ضمت كل من نادي اتليتيكو مدريد الإسباني بطل الدوري الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي، نادي بورتو البرتغالي، نادي ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة ضمت كل من سبورتينغ ليشبونة البرتغالي بطل الدوري البرتغالي، نادي دورتموند الألماني، نادي أجاكس الهولندي، نادي بيشكتاش التركي.

المجموعة الرابعة ضمت كل من أنتير ميلان الإيطالي و ريال مدريد الإسباني، نادي شختار دونست،شريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة ضمت كل من بايرن ميونخ الألماني بطل الدوري الألماني و بطل دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وبرشلونة الإسباني ونادي بنفيكا البرتغالي ونادي دينامو كييف الكرواتي.

المجموعة السادسة ضمت كل من نادي فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي أتلانتا الإيطالي، نادي بيرن السويسري.

المجموعة السابعة ضمت كل من نادي ليل الفرنسي بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي ونادي إشبيلية الإسباني، نادي سالسبورغ، نادي فولسبورغ الألماني.

المجموعة الثامنة والأخيرة ضمت كل من نادي تشيلسي الإنجليزي بطل النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا ونادي جوفنتوس الإيطالي ونادي زينيت ستراسبورغ و نادي مالمو

يبقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المرشح فوق العادة للفوز بذات الأذنين في هذا الموسم خاصة والإنتدابات الكبيرة التي قام بها الفريق في الصيف الحالي بجلب كل من سيرجيو راموس و ليونيل ميسي والحارس الإيطالي دوناروما بالإضافة إلى أندية أخرى تبقى مرشحة كالعادة للفوز بالناج الأوروبي في صورة بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، برشلونة الإسباني، تشلسي وبدرجة أقل أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأتليتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي وأنتير ميلان واسي ميلان العائدان حديثا إلى المسابقة الأغلى في أوروبا والعالم من حيث نسبة المشاهدة والمتابعة في العالم وقيمة المالية.