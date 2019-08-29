نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 الان ظهرت “دور المجموعات”.. الموعد والقنوات الناقلة – مجموعة برشلونة وريال مدريد في الشامبيونز ليج

ننشر موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 دور المجموعات والتي تقام اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 في مدينة موناكو الفرنسية، حيث نتابع معكم أسماء القنوات الناقلة للقرعة، كما سنتابع معكم نتائج قرعة أبطال أوروبا وتشكيل المجموعات الثمانية من هذا الدور، ليفربول الإنجليزي هو حامل لقب ويدافع عن لقبه هذا الموسم بقيادة نجم مصر والعرب “محمد صلاح”، ليفربول سيكون على رأس مجموعة من المجموعات الثمانية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج اليوم الخميس

سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات على قناة مفتوحة، حيث تذيع البث المباشر للقرعة قناة bein sports الإخبارية المفتوحة، كما تنقل مراسم القرعة لايف موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اليوتيوب، نتائج قرعة الشامبيونز ليج اليوم ستسفر عن ثماني مجموعات قوية بالطبع، وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي أقوى بطولة للأندية على مستوى العالم.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات

القرعة قسمت أندية أوروبا على 4 مستويات، سوف تضم كل مجموعة فريق من كل مستوى، وجاءت أندية المستوى الأول كالتالي: ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، برشلونة، اليوفنتوس، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، زينيت الروسي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم الخميس ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وسويسرا والسويد والنرويج.

الساعة 5 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات:

أنتهى رسميا الان، حفل مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2020، أسفرت القرعة عن ثماني مجموعات، كل مجموعة بها 4 أندية، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دورين، يصعد بنهاية هذا الدور أول وثاني كل مجموعة لدور الستة عشر، مجموعة ريال مدريد في أبطال أوروبا 2020 هي المجموعة الأولى مع أندية باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجالطة سراي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج البلجيكي، جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، كرافينا الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونتسيك، دينامو زغرب، اتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: اليوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، جنك البلجيكي، سالزبورج النمساوي.

المجموعة السادسة: برشلونة، دورتموند، انتر ميلان، سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت الروسي، بنفيكا، ليون، لايبزج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس، فالنسيا، ليل الفرنسي.