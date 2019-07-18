قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 | مصر تلعب ضد هذه المنتخبات

ينشر موقع نجوم مصرية نتيجة قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، حيث أسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات ضمن 12 مجموعة، وتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو، وهي من المنتخبات التي تعطي فرصة لمنتخب مصر لعبور دور المجموعات بسهولة.

مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2021

المجموعة 1: غينيا – مالي – ناميبيا – الفائز من المباراة الأولى في الدور التمهيدي

المجموعة 2: أوغندا – مالاوي – بوركينا فاسو – الفائز من المباراة الثانية في الدوري التمهيدي

المجموعة 3: جنوب إفريقيا – السودان – غانا – الفائز من المباراة الثالثة في الدوري التمهيدي

المجموعة 4: الجابون – أنجولا – الكونغو الديموقراطية – الفائز من المباراة الرابعة في الدوري التمهيدي

المجموعة 5: موريتانيا – إفريقيا الوسطى – المغرب – بوروندي

المجموعة 6: موزمبيق – الرأس الأخضر – الكاميرون -رواندا

المجموعة 7: توجو – كينيا – مصر – جزر القمر

المجموعة 8: زيمبابوي – زامبيا – الجزائر – بوتسوانا

المجموعة 9: غينيا بيساو – الكونغو – السنغال – إي سواتيني

المجموعة 10: تنزانيا – ليبيا – تونس – غينيا الاستوائية

المجموعة 11: مدغشقر – النيجر – كوت ديفوار – إثيوبيا

المجموعة 12: سيراليون – بنين – نيجيريا – ليسوتو

يذكر أن مصر استضافت بطولة أمم أفريقيا 2019 وخرجت من الدور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف وحيد.

وتستضيف الكاميرون النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بعدما أرسلت خطاباً رسمياً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم البطولة بعدما سحب الاتحاد من الكاميرون تنظيم البطولة في 2019 لعدم جاهزيتها وإسناد التنظيم إلى مصر.

وجاء قرار سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في 2019 بعدما استلم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقريراً من لجان التفتيش بأنهم غير جاهزين للبطولة، وبعدما انهت الكاميرون استعداداتها تقدمت مرة أخرى لاستضافة البطولة 2021 وتمت الموافقة من الكاف.