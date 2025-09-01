قرار هـام من إدارة ليفربول بشأن مهاجم الفريق.. إعرفه

كشفت إدارة نادى ليفربول الإنجليزي المتواجد ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، الستار عن تجديد عقد المهاجم الهولندى كودى جاكبو لمدة عامين ونصف العام.

بيان رسمي من الريدز

وقال النادى عبر بيانه الرسمى أن جاكبو سيجدد عقده لمدة عامين ونصف العام مع الريدز، حيث كان عقده ينتهى فى صيف 2028.

من ناحيته، علق جاكبو فى تصريحاته عقب التجديد الرسمى قائلًا: “أشعر بروعة كبيرة بعد تجديد عقدي هنا في هذا النادي الجميل. أنا ممتن جدًا، وآمل أن أتمكن من رد الجميل بالكثير من اللحظات الرائعة في المستقبل”.

وتابع جاكبو: “أشعر أنني في بيتي، وعائلتي تشعر بنفس الشعور أيضًا، وهذا دائمًا قرار كبير، إنهم يشعرون بالارتياح. أنا سعيد جدًا في النادي، المجموعة رائعة.. وزملائي رائعون، لذا فالحياة المحيطة بكرة القدم جيدة ورائعة جدًا وأستمتع بكل لحظة منها، أنا ممتن جدًا لأنني أستطيع الاستمرار”.

الهولندي يؤكد.. هدفي الفوز بالبطولات

وأضاف النجم الهولندي: “من الواضح أن هدفي هو محاولة الفوز بالمزيد من البطولات والألقاب مع ليفربول. أعتقد أن لدينا فريقا رائعا في الوقت الحالي، ونحن نحاول بناء شيء مميز مرة أخرى”.

وأنهى الدولى الهولندى تصريحاته قائلا: “لقد حققنا الدوري بالفعل في الموسم الماضي، لذا علينا أن ندافع عنه بأفضل ما لدينا من قدرات. نريد أيضًا الفوز بدوري أبطال أوروبا والكؤوس الأخرى، وهذا ما نسعى إليه”.