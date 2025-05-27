قرار هـام من إدارة ريال مدريد بشأن فينيسيوس

إتخذت إدارة نادي ريال مدريد خطوة قوية لحسم مستقبل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد أن توصلت لاتفاق نهائي معه يقضي بتمديد عقده حتى صيف عام 2030، وذلك قبل لعب الفريق منافسات كأس العالم للأندية المقررة في يونيو المقبل.

عقد فينيسيوس القديم

ومن المعروف أن النجم فينيسيوس لديه عقد مع ريال مدريد يستمر حتى صيف 2027، لكن إدارة النادي قررت تجديد الثقة بالنجم البرازيلي من خلال تمديد العقد لثلاث سنوات إضافية، مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو، ما يعكس تمسك “الميرينجي” باللاعب ورفضه لأي عروض خارجية.

فينيسيوس يتجاهل عروضًا ضخمة من الدوري السعودي

ووفقًا لتقرير لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن النادي الملكي سيعلن عن تجديد عقد فينيسيوس بشكل رسمي قبل انطلاق مونديال الأندية، بالرغم من تلقي اللاعب عروضًا مغرية من أندية في الدوري السعودي، كان أبرزها عرض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بـ168 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من وصول تلك العروض، اختار فينيسيوس البقاء مع ريال مدريد، تأكيدًا على التزامه بمشروع الفريق طويل الأمد.

أرقام مميزة في الموسم المنتهي

وفي الوقت الذي تعرض فيه فينيسيوس لانتقادات خلال الموسم بسبب تذبذب مستواه في بعض الفترات، عاد فينيسيوس ليقدم أداءً لافتًا مع الفريق، حيث شارك في 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا، وقدم 17 تمريرة حاسمة، بمجموع 4,085 دقيقة لعب.

مشاركات فينيسيوس هذا الموسم

الدوري الإسباني: 30 مباراة – 11 هدفًا – 10 تمريرات حاسمة

دوري أبطال أوروبا: 12 مباراة – 8 أهداف – 3 تمريرات حاسمة

كأس السوبر الإسباني: مباراتان – هدف واحد

كأس السوبر الأوروبي: مباراة واحدة

كأس الملك: 6 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة

ونجح النجم البرازيلي فينيسيوس الدخول لقائمة اللاعبين التاريخيين في ريال مدريد بدوري الأبطال، بعدما ساهم في 54 هدفًا (29 هدفًا و25 تمريرة حاسمة) خلال 68 مباراة، ليصبح رابع أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلف كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وراؤول.