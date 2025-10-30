قرار هام من اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة

دشنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ اليوم تطبيق RoadtoQatar لتذاكر المباريات، والذي يعد أداة أساسية للمشجعين في مونديال الناشئين الذي يقام في دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

ويجب على جميع المشجعين الراغبين فى حضور المباريات تحميل التطبيق للوصول إلى التذاكر التي قاموا بشرائها والدخول إلى مجمع المسابقات في أسباير زون الذي يستضيف مباريات البطولة، وكذلك إلى استاد خليفة الدولي الذي يشهد المباراة النهائية.

ومن المعروف أن التطبيق يعطي للمشجعين تجربة رقمية شاملة، تتيح لهم الاطلاع على تذاكرهم. كما يمكن للمشجعين الراغبين بتحويل تذاكرهم إلى أصدقائهم وعائلاتهم القيام بذلك بكل سهولة من خلال التطبيق. ويتوفر التطبيق الآن للتحميل على الهواتف العاملة بنظامي iOS وأندرويد.

ويمكن القول أن تطبيق RoadtoQatar منصة تذاكر موحدة للفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها قطر هذا العام، بما في ذلك كأس العرب FIFA قطر2025™ وكأس القارات للأندية FIFA 2025™، مما يتيح للمشجعين فرصة حضور مباريات البطولات بسلاسة عبر تطبيق واحد.

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ أول بطولة كأس عالم يشارك فيها 48 منتخباًً، وتشهد إقامة 104 مباريات، بواقع ثماني مباريات يومياً، ويسدل الستار على مونديال الناشئين قطر 2025 مع المباراة النهائية التي يحتضنها استاد خليفة الدولي في 27 نوفمبر المقبل.

ويتم توفير تذاكر المباريات الآن على www.roadtoqatar.qa، بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالاً. ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر “شجع منتخبك”، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات. ويمكن شراء ست تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل مباراة. وستتم إدارة جميع التذاكر التي يتم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني من خلال تطبيق RoadtoQatar.

كما تشمل التذاكر خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، مع تصريح لوقوف سياراتهم لتسهيل الوصول إلى الملاعب. ويمكن للراغبين في الحصول على هذه الأماكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

وتشهد دولة قطر موسماً حافلاً بالبطولات العالمية، تبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب FIFA قطر 2025™ من 1 إلى 18 ديسمبر، كما تستضيف الدولة النسخة الثانية من كأس القارات للأندية FIFA 2025™ في 10 و13 و17 ديسمبر.