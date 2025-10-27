قرار هام من أرسنال بشأن نجمه الشاب

كشف نادي أرسنال الإنجليزي النقاب عن توقيع عقد احترافي مع النجم الواعد ماكس دومان، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي يُعد من أبرز الأسماء في أكاديمية المدفعجية خلال السنوات الأخيرة، فى خطوة تؤكد التزام أرسنال الإنجليزي برعاية المواهب الصاعدة.

وقالت إدارة أرسنال أن دومان سيوقّع على عقد احترافي جديد في عام 2027، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي يضمن استمراره ضمن مشروع النادي طويل الأمد الذي يقوده المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، ويهدف إلى بناء فريق تنافسي يعتمد على الدماء الشابة.

وأصبح اللاعب ضمن التاريخ بعدما شارك في مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد في الدقيقة الـ64 بديلًا لـ نوني مادويكي، ليُصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يشارك في مباراة رسمية، بعمر 15 عامًا و229 يومًا، خلف زميله في الفريق إيثان نوانيري (15 عامًا و181 يومًا).

بهذا الظهور، يرسّخ ماكس دومان مكانته كأحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة، ويمنح جماهير آرسنال سببًا جديدًا للتفاؤل بمستقبل النادي المليء بالطموح والشباب.