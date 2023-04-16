قرار ناري من ” الأهلي” قبل لقاء ” الرجاء المغربي ” بدوري أبطال إفريقيا

يبدو أن إدارة النادي الأهلي المصري لا ترغب في أن تدع أي مجال أو فرصة دون أن تستغلها من أجل أن تشحذ همم لاعبيها خلال المعترك الإفريقي المقبل والذي يواجه خلاله الفريق المغربي الرجاء البيضاوي ضمن مرحلة الإياب في مصر حيث أن تلك البطولة تمثل أهمية كبرى للكبير الأهلاوي كما أن المشجعين وكذلك مسئولو الفريق الأحمر يحبون أن يشاهدوا الفريق على منصات التتويج القارية بشكل مستمر وذلك عقب الاخفاق أمام الوداد المغربي والتي يدرك الجميع ملابساتها جيدا فلا يرغب الفريق أن يقع في نفس الخطأ مرة أخرى

– مطالب بحضور جماهيري قوي

جدير بالذكر أن نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق والإعلامي الرياضي الحالي الكابتن أحمد حسام ميدو كان قد أوضح من خلال برنامجه ” الريمونتادا ” الذي يبث عبر فضائية المحور أن النادي الأهلي كان قد تقدم للجهات الأمنية بالمطالبة بحضور جماهيري للقاء الأهلي والرجاء المصيري في القاهرة وقد حصل بالفعل على موافقة بحضور نحو 20 ألف مشجع للمباراة وهو الأمر الذي يسعى مسئولي النادي من اجل زيادة هذا الرقم

في ذات السياق فإن إدارة الأحمر كانت قد شاهدت نتيجة الحضور الجماهيري ودوره في تحفيز اللاعبين واستنفار طاقاتهم على أرضية الميدان كما حدث خلال مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة بدور المجموعات التي تمكن الفريق من الفوز بها بكل أريحية وسهولة والسبب يعود إلى الدعم الجماهيري القوي قبل وأثناء المباراة وهو ما يرغب النادي في تكراره مرة أخرى أمام الرجاء